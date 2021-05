La réconciliation de Patrick Roy et Mario Tremblay... grâce à une publicité

Une des chicanes les plus mythiques du monde du hockey a pris fin cette semaine après la réconciliation des anciens Canadiens Patrick Roy et Mario Tremblay.

Ce n'est pas uniquement pour la publicité qu'ils ont fait la paix. Mario Tremblay a tenu à le spécifier sur les ondes de RDI, en entrevue avec Patrice Roy. On est allé jouer au golf ensemble, on a jasé on a eu du fun.

Pour ceux qui pensent qu'on a fait ça pour la publicité, l'amitié est revenue. Une citation de :Mario Tremblay

Les deux hommes étaient en froid depuis 26 ans, soir fatidique où le Canadien avait été humilié par les Red Wings de Détroit, entraînant ultimement le divorce entre le gardien vedette et l'organisation montréalaise.

Réunis le tournage d'une publicité pour la compagnie Uber Eats, Patrick Roy et Mario Tremblay ont passé près de deux jours ensemble. Quand on est arrivés pour tourner la publicité à Québec, la première chose que Patrick m’a dit, c’est "Tu sais Mario, dans le fond, je t’aime. Je t’aime beaucoup."

Tremblay, ancien joueur et entraîneur du Tricolore estime que les événements qui ont mené à cette dispute historique sont maintenant choses du passé.