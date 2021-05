Au moins 1500 $ pour les billets du match numéro six entre Toronto et Montréal

Les partisans du Canadien de Montréal devront payer au moins 1500 $ pour assister au match numéro six de la série contre les Maple Leafs de Toronto. Il s'agit de la première rencontre où les partisans sont admis au Centre Bell depuis le début de la pandémie.

Malgré un engouement pour le retour des spectateurs dans l'antre du Tricolore, seuls les plus fortunés pourront se permettre d'assister à la rencontre entre le Canadien et les Maple Leafs samedi soir.

Les billets les plus dispendieux se vendent à environ 12 000 $ l'unité sur les sites de revente en ligne tels que TicketMaster. Les places les plus abordables se paient 1500 $. Les billets se vendent en paires qui sont inséparables à l'achat. C'est donc entre 3000 $ et 24 000 $ que les acheteurs devront dépenser pour voir le match au Centre Bell.

Selon Eric Brunelle, professeur titulaire à HEC Montréal, le prix demandé par les revendeurs reflète la valeur réelle des billets pour le match de samedi. Il y a vraiment quelqu'un qui est prêt à payer ce prix-là pour un billet. Ce genre de site de revente donne accès à ces billets. Sans ça, il n'aurait pas eu accès, alors on peut dire que c'est l'offre et la demande.

Les billets se vendent jusqu'à 12 300 $ sur les sites de revendeurs en ligne pour le match de samedi. Photo : Radio-Canada / Capture d'écran

Le gouvernement du Québec permet à partir d'aujourd'hui aux amphithéâtres intérieurs d'accueillir jusqu'à 2500 partisans. Pour l'affrontement entre Montréal et Toronto, samedi, les spectateurs seront divisés en 10 sections de 250 personnes. Chaque section aura une entrée, une sortie et des salles de bains distinctes.

Par exemple, un partisan de la Zone 1 ne pourra pas croiser un partisan de la Zone 7 , explique Charles Saindon-Courtois de l'équipe des communications du Canadien de Montréal via courriel.

2500 spectateurs, représente environ 12 % de la capacité du Centre Bell.

Selon l'organisation du Canadien de Montréal, les billets ont été mis en vente par paire indivisible avec l'intention d'asseoir ensemble les gens d'un même foyer. Toutes les paires de billets seront à au moins deux mètres de distance les unes des autres.

À la base, les billets n'ont été rendus disponibles qu'aux détenteurs de billets de saison. Il n'est toutefois pas clair à quel prix ces billets étaient d'abord vendus.