Canadien-Maple Leafs : Ducharme toujours prêt à brasser les cartes

Ducharme a admis vendredi qu’il n’adhérait pas au vieil adage voulant que l’on ne change pas une combinaison gagnante. Pour lui, chaque match, chaque situation exige que l’on s’interroge sur la réponse à donner.

Alors que Tricolore se trouvera sur la corde raide pour un deuxième match de suite, en recul 2-3 contre les Maple Leafs, Ducharme a laissé entendre qu’il pourrait apporter des changements à la formation qui a su tirer les marrons du feu, jeudi soir, à Toronto.

Ainsi, il a mentionné que Jake Evans avait pris du mieux et qu’il prendrait une décision pour lui faire une place ou non pour ce premier match présenté devant des spectateurs au Centre Bell depuis le 10 mars 2020. Par contre, il est clair qu’Artturi Lehkonen ne sera pas disponible.

Quant à l’utilisation accrue de deux premiers duos de défenseurs (Weber/Chariot et Edmundson/Petry), Ducharme a admis que cette situation a été mise en place pour faire face à la situation particulière du dernier match.

On verra demain si on fera le même choix. Tout dépendra de la situation. Ça dépendra aussi de la manière dont tous nos gars joueront. Il faut gérer l’instant présent à chacun des matchs. Tous les matchs sont différents. Vous pouvez commencer avec un plan, et vous devrez peut-être rapidement passer au plan B , a dit Ducharme.

Questionné sur ce qui pouvait bien l’empêcher de recourir aux services du défenseur recrue Alexander Romanov, l'entraîneur a dit qu’il ne croyait pas utile d’étaler ses raisons sur la place publique et qu'il avait eu une discussion avec le Russe.

Le niveau de jeu augmente d’un niveau à l’autre durant la saison. Il est primordial pour moi que vous puissiez rehausser votre jeu au fur et à mesure. Ça fait partie de l’apprentissage et ce n’est pas facile d’y arriver. Il est jeune. Nous l’aimons. Il a un bel avenir. Il a joué 54 matchs cette saison. Il a fait face à de nombreux défis. Ce n’est pas parce qu’il ne joue pas en ce moment qu’on ne continue pas à travailler avec lui. Une citation de :Dominique Ducharme, entraîneur-chef par intérim du Canadien de Montréal

Des fleurs pour Caufield

Sans surprise, la tenue de Cole Caufield a occupé une large portion du point de presse du Canadien.

Le jeune homme auteur de la descente décisive aux côtés de Nick Suzuki pour battre le gardien Jack Campbell dès la première minute de la période de prolongation a eu droit à des éloges de la part de Ducharme et de Tomas Tatar.

Nick Suzuki a inscrit le but gagnant en prolongation à la suite d'une montée à 2 contre 0 avec Cole Caufield. Photo : La Presse canadienne / Frank Gunn

C’est un compétiteur. On a pu le voir avec son équipe universitaire et dans certains moments avec nous. Cole a vu la différence avec les matchs des séries (en suivant les deux premières rencontres des gradins) , a souligné Ducharme.

C’est un gars qui est très attentif. Il est passionné par ce qui se passe (sur la glace). Il fait attention aux détails. Il réagit bien et on est contents de voir comment il est capable de s’adapter. Une citation de :Dominique Ducharme

Tatar a noté les habiletés que Caufield a démontrées dans leur descente à deux contre zéro en compagnie de Suzuki.

J’aime sa façon de faire. Il faut avoir certaines habiletés pour jouer dans cette ligue. Il débarque dans un marché comme Montréal et il participe aux séries. Il est talentueux et très intelligent. Il n’est pas très gros physiquement et il doit justement être encore plus intelligent sur la glace , a dit le vétéran.

Tatar a aussi rappelé à quel point il aimait jouer en compagnie de Phillip Danault et de Brendan Gallagher, soulignant au passage combien il lui serait agréable de pouvoir continuer à le faire au-delà de la présente saison.

Rappelons que Tatar et Danault seront bientôt joueurs autonomes.

Seuls les réservistes de l'équipe, dont Jake Evans, se sont entraînés vendredi.