Les accusations de Nike, qui a indiqué avoir rompu son partenariat avec Neymar parce qu'il refusait de coopérer à une enquête interne sur des allégations d'agression sexuelle, sont « mensongères » et « absurdes », a déclaré vendredi la grande vedette du soccer.

Dans cette première réaction, publiée sur Instagram, Neymar assure ne jamais avoir été informé de cette enquête qui, selon Nike, portait sur des allégations crédibles d'actes répréhensibles formulées par une employée du groupe américain.

[Affirmer] que mon contrat a été résilié parce que je n'ai pas contribué de bonne foi à une enquête est absurde et mensonger , a déclaré la vedette brésilienne qui prépare dans son pays les rencontres de qualifications sud-américaines pour la Coupe du monde au Qatar.

Personne ne m'a rien dit sur cette affaire , a affirmé le joueur de soccer.

On ne m'a pas donné l'occasion de me défendre. On ne m'a pas donné l'occasion de savoir qui était cette personne prétendument offensée. Je ne la connais même pas. Je n'ai jamais eu aucune sorte de relation ou contact avec cette personne , a-t-il ajouté.

L'équipementier Nike n'avait d'abord pas donné de raison en août dernier lorsqu'il s'est séparé de l'attaquant du Paris Saint-Germain. Mais la firme a révélé dans un communiqué qu'elle avait décidé de mettre fin au contrat parce que Neymar avait refusé de participer à une enquête de bonne foi sur des allégations crédibles d'actes répréhensibles formulées par une employée .

L'entreprise a ajouté qu'elle ne pouvait pas parler en détail de l'affaire puisque l'enquête n'a pas été concluante.

Aucun ensemble de faits n'a émergé qui nous permettrait de nous prononcer sur le fond de l'affaire , a précisé la société. Il serait inapproprié pour Nike de faire une déclaration accusatoire sans être en mesure de fournir des faits à l'appui.

Le Wall Street Journal a rapporté jeudi que l'employée de Nike avait dit à des amis ainsi qu'à des collègues en 2016 que Neymar avait tenté de la forcer à lui faire une fellation dans sa chambre d'hôtel à New York, où elle aidait à coordonner la logistique d'un événement promotionnel.

En 2019, une plainte pour viol avait déjà été déposée contre Neymar au Brésil.

(Avec des informations de l'Associated Press)