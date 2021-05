Le mélange de jeunesse et d’expérience porte fruit

TORONTO - Le temps d’une soirée un peu fraîche aux abords du lac Ontario, le tout a été plus grand que la somme des parties pour le Canadien. Et c’est Marc Bergevin qui a dû se féliciter de cette mathématique.

Plus grand? C’est peut-être un peu enthousiaste, mais égal à tout le moins.

Que l’arithmétique ait été la force du DG dans son enfance à Ville-Émard ou non importe peu. Bergevin devait sûrement s’interroger sérieusement pendant cette saison biscornue. Il s’était attaqué avec succès à toutes les failles de son équipe et, conséquemment, caressait des rêves de grandeur, affirmant sans gêne que son groupe était sérieux cette année ( We mean business , en anglais).

Le CH a terminé avec un taux de victoires (,429) inférieur à l’année dernière (,437) pourtant décrit comme une saison catastrophique et était sur le point de se faire expédier en vacances après cinq petits matchs contre les Maple Leafs avant d’arracher cette victoire spectaculaire de 4-3 en prolongation.

Bien loin de cette fameuse équipe des séries qu’il promettait. Bon, cette victoire, pour le moment, ne fait que retarder l’échéance. Le Canadien fera à nouveau face à l’élimination samedi soir à Montréal.

N’empêche qu’il était bon de voir les vétérans de l’équipe s’imposer en début de rencontre pour ultimement permettre aux jeunes de compléter le travail.

Corey Perry s’est imposé physiquement dès le début du match, Rasmus Sandin a dû réglé la note et Joel Armia en a profité pour ouvrir la marquer. Ce trio, complété par Eric Staal a aussi été à l’origine du deuxième but du Tricolore en première période grâce à un échec avant agressif qui a précipité les gestes défensifs de l’adversaire, chose rarement vue dans les quatre premiers duels.

Jesperi Kotkaniemi a semblé s’inspirer du jeu simple de ses aînés et a lui-même distribué de bons coups d’épaule en plus de se démarquer par sa combativité autour du filet de Jack Campbell pour voler la rondelle à Sandin (encore lui) et inscrire le troisième but des siens à coups de pelle et de pioche.

On sentait là un effet d’entraînement.

L’attaquant des Leafs, Auston Matthews, pourchasse Brendan Gallagher, du Canadien, qui transporte la rondelle. Photo : Getty Images / Claus Andersen

Appuyé par Carey Price, aérien en de nombreuses occasions – devant une échappée de Zach Hyman, d’un arrêt du bout de la jambière aux dépens de Mitch Marner ou face aux quatre tirs particulièrement dangereux de William Nylander – le CH a semblé retrouver un peu de confiance.

Tout ça s’est étiolé quand les Leafs ont sonné la charge pour revenir à hauteur 3-3 en milieu de troisième période par contre. Encore une fois, le calme a repris le dessus. Bien loin de l’équipe qui, de son propre aveu, s’était laissée déconcentrer par son infortune et les arbitres au deuxième match.

Qu’est-ce que cette équipe a démontré ce soir Carey Price?

De la résilience. Ce n’est pas facile d’aller en prolongation en bousillant une avance de deux buts tard en troisième. Le groupe est resté calme et détendu dans le vestiaire après la troisième période , a lancé le gardien, auteur de 32 arrêts durant la rencontre.

On a su par la suite que Perry et Staal avaient pris la parole devant leurs congénères. Le thème de l’exposé du jour? Saisir sa chance, carpe diem et alouette.

Ils nous ont dit à quel point ces occasions en séries n’arrivent pas souvent et qu’il faut en profiter. [Weber] nous a calmés aussi et ça a paru en prolongation , a expliqué Nick Suzuki.

Ça a certainement paru quand Cole Caufield, du haut de ses trois matchs en séries et ses trois pommes, a anticipé la passe d’Alex Galchenyuk à sa ligne bleue au tout début de la prolongation pour décamper en deux contre zéro en compagnie de Suzuki.

La gestion de cette situation en apparence facile, mais parfois insidieuse, justement en raison de cette chance inestimable, fut impeccable. Ça peut avoir l’air enfantin de marquer avec un tel avantage, mais rappelons qu’en fin de saison, Connor McDavid et Leon Draisaitl, ainsi que le duo Mitch Marner-Auston Matthews ont chacun manqué leur coup contre Jake Allen. Comme quoi…

Je leur ai dit que ces moments-là sont des moments pour les gamers. Le match est sur la ligne, tu es en prolongation. On en a profité tout de suite. Une citation de :Dominique Ducharme, entraîneur du Canadien

Le Tricolore a disputé, et de loin, son meilleur match de la série. Les défenseurs ne s’échangeaient pas la rondelle entre eux, mais tentaient de relancer l’attaque le plus vite possible. Les attaquants se soutenaient en échec avant et ont remporté une bonne partie de leur lutte à un contre un. Le désir, l’appétit étaient de retour après avoir si mystérieusement disparus dans les trois derniers matchs.

Matthews est souvent arrivé en retard sur le jeu et a soudainement commencé à distribuer les mises en échec, sept au total, lui qui en avait 12 dans les quatre premiers affrontements. Forcément, moins besoin de frapper quand vous avez possession de la rondelle.

Le temps d’un soir, tous les morceaux du casse-tête sont tombés en place. Le plus gros, Price, est bien visible depuis le premier jour remarquez.

Chaque soir, il fait des arrêts spectaculaires qui nous donnent des ailes. Même ce soir […] Il est phénoménal, il veut gagner. Il le démontre soir après soir , l’a encensé Phillip Danault.

Ce n’était qu’un match, mais un beau.

On a montré du cœur. On sent qu’on peut revenir dans la série. Surtout maintenant au Centre Bell pour le sixième match. Ce sera le fun devant les partisans , a laissé tomber Suzuki.

Ah oui, parce que voilà, il y aura 2500 partisans dans les gradins samedi soir. Une raison de plus de prolonger le plaisir.

En rafale

C’était la grande rentrée du défenseur Erik Gustafsson. La nouvelle a créé une commotion sur Twitter dans la journée; les partisans qui nous ont répondu alternant entre sarcasme, frustration et découragement. Le Suédois de 29 ans a plutôt bien paru. Il a maintenu un différentiel de +2, ne s’est pas retrouvé dans le pétrin dans sa zone et a gardé les choses simples. Tout ça en 10 minutes de jeu.

Le défenseur des Leafs Jake Muzzin n’avait pas marqué en séries depuis 2016, malgré trois participations entretemps. Il a réussi un doublé jeudi, le premier de sa carrière dans le tournoi.

Depuis 2013, Toronto présente une fiche de 0-6 lorsque l’équipe a l’occasion de mettre un terme à une série. À suivre.