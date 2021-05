Quelques heures avant le cinquième match de la série opposant le Canadien aux Maple Leafs, la cause était déjà entendue. Et la décision était sans appel.

À lire et à entendre les commentaires des partisans du CH, une poutre, du goudron, des plumes et une foule de volontaires étaient déjà rassemblés afin de pouvoir escorter Marc Bergevin hors de la ville comme un malfamé. Et juste à côté, on aurait juré qu’une guillotine avait été construite afin de pouvoir mettre un terme le plus rapidement possible au règne de Dominique Ducharme.

Durant son point de presse d’avant-match, Ducharme avait eu le malheur d’annoncer que le vétéran défenseur Erik Gustafsson allait prendre la place de Brett Kulak à la ligne bleue. La présence de Gustafsson, qui est habile en supériorité numérique, visait justement à donner une étincelle à cette unité, qui traverse une hallucinante panne sèche.

Cette décision signifiait que la recrue Alexander Romanov allait passer une cinquième partie de suite dans les gradins. Aux yeux d’innombrables amateurs, cette décision confirmait aussi, par mille, que le CH est dirigé par des incompétents qui ne connaissent rien au hockey.

***

Le fait que la défense du CH ne constitue pas un problème depuis le début de la série, loin de là, semblait bien secondaire aux yeux de la foule en colère. Comment peut-on se passer de la mobilité de Romanov? , arguait-on. Encore là, le fait que la mobilité de Romanov lui ait permis d’amasser une seule mention d’aide à ses 36 derniers matchs de la saison ne semblait pas peser bien lourd dans la balance.

Avant le début des séries, les entraîneurs du Canadien ont préféré miser sur l’expérience à la ligne bleue. On peut être d’accord ou pas, mais c’est un argument qui se défend.

Jon Merrill, que Marc Bergevin a acquis avant la date limite des transactions en provenance de Détroit, a été accueilli comme un chien dans un jeu de quilles par bien des amateurs et observateurs montréalais. Mais quand même, ce col bleu de 29 ans compte plus de 400 matchs d’expérience dans la LNH. Et il a passé les trois dernières saisons à Vegas, où il a cumulé un intéressant bagage d’expérience en séries.

Depuis le début de l’affrontement Canadien-Leafs, on ne voit pratiquement pas Jon Merrill. Et c’est parfait ainsi! C’est en plein ce qu’on attend de lui. Il fait sa petite affaire. Il bloque des tirs et il place rarement son équipe en difficulté.

Avant le match de jeudi, Merrill avait été présent sur la patinoire pour un seul but de Toronto à forces égales. Dans le cinquième match, il s’est retrouvé sur la glace pour un autre but des Leafs. Mais il est difficile de le blâmer. Un tir de Mitch Marner provenant de l’arrière de la ligne des buts a ricoché sur une jambière d’un attaquant du Canadien avant d’effleurer le bâton de Zach Hyman et de glisser doucement dans le filet.

Bref, je parle de Merrill pour souligner ce n’était en raison de l’absence d’Alexander Romanov que le CH tirait de l’arrière 1-3 dans la série.

Le Russe de 21 ans vient de connaître l’année et la saison la plus mouvementée de sa vie. Il a disputé 54 matchs dans la LNH en l’espace de quatre mois, et ce, sans avoir la chance de récupérer ou de s’entraîner convenablement. Il a aussi dû s’adapter à la vie nord-américaine au beau milieu d’une pandémie. Et dans le dernier droit du calendrier, comme si on lui avait demandé de manger un éléphant en huit bouchées, il s’est littéralement déconstruit sous nos yeux. Et ce n’est absolument pas un reproche. L’équipe était décimée et il n’y avait guère de stabilité autour de lui.

***

La controverse concernant Romanov est particulièrement intéressante parce que les Maple Leafs de Toronto ont fait tout le contraire avec leur défenseur de 21 ans (et premier choix de 2018), Rasmus Sandin.

L’histoire de Sandin est un peu différente de celle de Romanov, puisqu’il n’a disputé que 9 matchs dans la LNH cette saison, et 28 la saison passée. Mais quand même, Sheldon Keefe a estimé que son jeune arrière était fin prêt à faire face à la musique.

Grand bien lui fasse.

Le défenseur des Leafs Rasmus Sandin couvre l’attaquant du Canadien Jake Evans dans le premier match de la série entre Toronto et Montréal. Photo : Getty Images / Claus Andersen

Parce que si les Leafs sont pris pour revenir disputer un sixième match à Montréal samedi, c’est en grande partie parce que Rasmus Sandin joue dans cette série.

Jeudi soir, Sandin a commis des revirements qui ont directement mené aux premier et troisième buts du Canadien (respectivement inscrits par Joel Armia et Jesperi Kotkaniemi). Le jeune arrière suédois n’a plus foulé la glace par la suite (il a joué pendant seulement 6 minutes 11 secondes), mais les dommages étaient faits.

Durant les éliminatoires, un seul jeu peut faire basculer toute une série. Parlez-en à Josh Archibald. Ce petit attaquant a provoqué le balayage dont les Oilers ont été victimes en écopant d’une pénalité d’une stupidité inouïe, alors qu’Edmonton jouissait d’une avance de trois buts, avec moins de neuf minutes à jouer, dans le troisième match de leur série contre Winnipeg.

Et par hasard, si vous avez la chance de revoir des images du premier match de la série Canadien-Leafs (remporté 2-1 par Montréal), vous verrez aussi que les deux buts du CH avaient été inscrits par des attaquants qui battaient... Rasmus Sandin de vitesse.

La morale de cette histoire? Ça prend des années avant de développer un bon défenseur de la LNH. Et on ne peut pas faire pousser une fleur plus rapidement en tirant dessus. En séries, si vous ne savez pas à quoi vous attendre de la part d’un jeune arrière, il vaut peut-être mieux ne pas forcer les choses.

***

Je m’excuse pour cet interminable détour. Au départ, cette chronique était censée tourner autour du thème: c’est fou comme les choses changent parfois rapidement en séries éliminatoires.

À 19 h jeudi, les Maple Leafs étaient à 60 minutes de trouver grâce auprès de leurs partisans. Ils étaient sur le point de franchir le premier tour éliminatoire pour la première fois depuis 2004. Ils s’apprêtaient aussi à reléguer aux oubliettes leurs éliminations rapides des quatre dernières années.

À 19 h jeudi, personne à Toronto ne se souciait du fait qu’Auston Matthews, l’homme au sourire pepsodent, n’avait inscrit qu’un but depuis le début de la série. Ni que Mitch Marner ne soit pas encore parvenu à secouer les filets.

Mais à 19 h 30 samedi soir, les Leafs seront à 60 minutes de la catastrophe. Si jamais ils ont le malheur d’échapper le sixième match contre les mésadaptés de Montréal, il y aura soudainement beaucoup de gens pour leur rappeler qu’ils croulent constamment sous la pression et que leurs vedettes sont incapables de produire quand ça compte.

À 19 h 30 samedi soir, le Canadien renouera avec son public. Il y aura sans doute un peu d’électricité dans l’air. Et les Montréalais auront vu l’élimination de si près qu’ils n’auront plus grand-chose à perdre. La poutre, le goudron, les plumes et la guillotine seront à 60 minutes d’emprunter la 401 en direction de Toronto.

Rasmus Sandin sera-t-il en uniforme pour les Leafs? Auston Matthews sourira-t-il encore à belles dents à la fin de la soirée?

On a hâte de voir. En un claquement de doigts, c’est comme si la série venait véritablement de commencer.