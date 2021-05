Feu vert aux essais olympiques d'athlétisme à Montréal

L'événement sera présenté à huis clos au Complexe sportif Claude Robillard, et sera limité aux épreuves servant de qualification olympique ou paralympique.

Le fait que ces essais représentent une étape importante dans le parcours des athlètes vers les Jeux de Tokyo s'est avéré un facteur déterminant dans la décision des autorités de santé publique du Québec et de Montréal.

Les essais seront pour des athlètes la première occasion de disputer une épreuve officielle depuis que la pandémie a commencé, tandis que pour d’autres, ce sera une dernière chance de se qualifier pour les Jeux.

Athlétisme Canada a élaboré un plan détaillé de mesures en matière de santé et de sécurité qui sera mis en œuvre pour assurer la sécurité des athlètes, des entraîneurs, des officiels et des membres du personnel de soutien.

Toutes les personnes impliquées ou participant à l’événement devront par exemple s'isoler pour une durée de sept jours à la maison, mais les athlètes pourront quand même s'entraîner.

Les personnes arrivant de l'extérieur de Montréal devront recevoir un test PCR de la COVID-19 négatif 72 heures avant leur arrivée à Montréal et un autre résultat négatif à un test rapide à leur arrivée à Montréal.

Les athlètes participeront aux essais sur invitation et auront un accès limité aux entraîneurs personnels et de l’équipe nationale, tandis que le personnel sera restreint au plus petit nombre de personnes possible.

Les invitations seront envoyées aux athlètes à compter du 27 mai.

Huis clos exigé

Les installations d’athlétisme à Claude-Robillard seront fermées aux spectateurs, y compris aux représentants des médias.

Athlétisme Canada donnera accès en direct aux résultats, à une webdiffusion en direct de l’événement à AthleticsCanada.tv, à des entrevues et plus encore.

Athlétisme Canada et la Fédération québécoise d’athlétisme pourraient modifier le format des essais olympiques et paralympiques en se fondant sur l’évolution des mesures et des restrictions en matière de santé publique attribuables à la pandémie de la COVID-19.