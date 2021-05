Erik Gustafsson en renfort pour le Canadien

Le Tricolore est en recul 1-3 dans sa série de premier tour face aux Maple Leafs. Ces derniers ont l'occasion de remporter une première série en 17 ans.

Nous le disons chaque année, nous voulons continuer à jouer , a affirmé l'attaquant du Tricolore Brendan Gallagher. Nous voulons prolonger notre saison d'une autre rencontre. Nous allons nous battre pour notre survie et nous ressentirons de bonnes sensations si nous y arrivons.

Les Maple Leafs pourraient également gagner une première série contre le CH depuis celle de 1967. Ils avaient alors eu le meilleur en finale de la Coupe Stanley. Ils n'ont toujours pas remporté à nouveau le précieux trophée.

Gustafsson en sera à une première rencontre dans la série et remplacera Brett Kulak.

Le Canadien a acquis ses services des Flyers de Philadelphie à la date limite des échanges. Il a par la suite participé à cinq matchs et a récolté deux aides. Il aura notamment le mandat de relancer l'avantage numérique, qui n'a inscrit aucun but en 13 tentatives depuis le début de la série.

Nous devons bouger la rondelle plus rapidement et tirer au but quand nous en avons l'occasion , a dit Gustafsson.

L'équipe espère aussi avoir plus de succès à l'attaque. Il n'a marqué que quatre buts en quatre rencontres depuis le début de la série.

Nous pouvons être plus dynamiques offensivement , a dit l'entraîneur-chef par intérim Dominique Ducharme. Il faut être plus en mouvement, plus actifs en zone offensive.

Tavares sur patins

Dans le camp des Torontois, le capitaine John Tavares s'est entraîné avant le groupe principal, jeudi, une semaine après avoir subi une blessure à un genou et une commotion cérébrale lors d'un contact inquiétant avec Corey Perry pendant la première rencontre.

L'entraîneur-chef Sheldon Keefe a indiqué qu'il n'y avait pas d'échéancier précis en place, mais a ajouté que l'état de santé de Tavares s'améliorait.

Le centre Nick Foligno ratera un troisième match d'affilée. Il a patiné en compagnie de Tavares jeudi matin.

L'attaquant Adam Brooks devrait donc disputer une deuxième rencontre de suite. Le défenseur Rasmus Sandin retrouverait sa place à la gauche de Zach Bogosian, tandis que Travis Dermott serait laissé de côté.