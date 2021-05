Nadal, Djokovic et Federer dans la même moitié de tableau à Roland-Garros

Le tirage au sort des Internationaux de France, effectué jeudi à Paris, a placé Rafael Nadal, Novak Djokovic et Roger Federer dans la même moitié de tableau.

Nadal, en quête d'un 14e sacre à Paris et d'un 21e titre majeur, et Djokovic pourraient se croiser en demi-finales

L'Espagnol, qui a glissé au 3e rang mondial, n'était ainsi pas placé automatiquement dans la seconde moitié du tableau, tandis que le Serbe, comme favori, était forcément dans la première.

Novak Djokovic Photo : Getty Images / AFP/Eric Feferberg

Djokovic tente de remporter un 19e titre du grand chelem. Il affrontera au premier tour l'Américain Tennys Sandgren, 66e à l'ATP. Nadal se mesurera à l'Australien Alexei Popyrin (62e). Quant à Federer, tête de série no 8, retrouvera un joueur issu des qualifications.

Le grand Suisse de 39 ans n'a joué que trois matchs en 16 mois, soit deux à Doha et un à Genève à la mi-mai sur terre battue, qu'il a perdu contre l'Espagnol Pablo Andujar.

Il tente un retour au plus haut niveau après une double opération au genou droit en 2020. S'il atteint les quarts de finale, il pourrait rencontrer Djokovic.

La route d'Auger-Aliassime et de Raonic

Le Québécois Félix Auger-Aliassime, 20e tête de série, est dans la même portion de tableau que les trois grands. Il devra vaincre au premier tour l'Italien Andreas Seppi (95e).

Félix Auger-Aliassime sur terre battue Photo : afp via getty images / JOSEP LAGO

Dans la seconde moitié du tableau, le deuxième favori, Daniil Medvedev, affrontera au premier tour le Kazakh Alexander Bublik (37e).

Le Russe pourrait dans les pattes, en demi-finales, l'Autrichien Dominic Thiem (no 4), finaliste sur la terre battue parisienne en 2018 et en 2019, mais à la recherche de sa meilleure forme.

Dans la seconde moitié du tableau, on retrouve l'Ontarien Milos Raonic, tête de série no 17, qui aura comme premier adversaire le Brésilien Thiago Monteiro (79e).

À lire aussi : Pas de conférences de presse pour Naomi Osaka à Roland-Garros

Andreescu et Fernandez dans la même portion

La no 1 à la WTA Ashleigh Barty, gagnante des Internationaux de France en 2019, et la tenante du titre Iga Swiatek (9e) sont dans la même moitié de tableau et pourraient se rejoindre en demi-finales.

L'autre demi-finale pourrait opposer Serena Williams (8e au monde) à Naomi Osaka (3e). Encore faudrait-il que Williams batte au tour précédent la solide Aryna Sabalenka, 4e du monde et tête de série no 3.

Swiatek pourrait affronter en huitièmes de finale la gagnante de l'édition 2016 Garbine Muguruza (13e), puis en quarts de finale l'Américaine Sofia Kenin (5e).

De son côté, Barty se dirige vers Elina Svitolina (6e) en quarts.

Bianca Andreescu, tête de série no 6 des Internationaux de France Photo : TSN

La Canadienne Bianca Andreescu, 7e raquette mondiale, est sixième tête de série. Elle est dans la même moitié de tableau que sa compatriote Leylah Annie Fernandez.

Andreescu se mesurera au premier tour à la Slovène Tamara Zidansek (61e). Elle pourrait croiser la route de Naomi Osaka en quarts de finale.

Au premier tour, la Québécoise Fernandez bataillera contre la Russe Anastasia Potapova, (76e).