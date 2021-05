La Commission européenne appuie la présentation des Jeux de Tokyo

La présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, et le président du Conseil européen, Charles Michel, ont discuté des JO avec le premier ministre Yoshihide Suga lors d'un sommet virtuel entre l'Union européenne et le Japon.

Il nous a dit qu'il était engagé avec les autorités de son pays à prendre toutes les mesures de précaution nécessaires , a expliqué Charles Michel après les pourparlers.

Dans la déclaration commune de la réunion, les dirigeants ont dit qu'ils soutenaient la présentation des Jeux olympiques reprogrammés de manière sûre et sécurisée cet été en tant que symbole de l'unité mondiale pour vaincre le COVID-19 .

La présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen. Photo : Getty Images / JOHN THYS

Avec seulement un petit pourcentage de Japonais maintenant vaccinés, les sondages d'opinion publique dans le pays montrent qu'entre 60 et 80 % veulent que les Jeux olympiques soient annulés et une pétition en ligne demandant que les Jeux soient annulés a recueilli 400 000 signatures en quelques semaines.

L'état d'urgence à Tokyo, à Osaka et dans plusieurs régions du pays est susceptible d'être prolongé au-delà de son expiration du 31 mai.

Les organisateurs et le CIO, citant souvent l'Organisation mondiale de la santé (OMS), disent que les Jeux peuvent être organisés en toute sécurité avec 15 000 athlètes olympiques et paralympiques entrant au Japon, rejoints par des dizaines de milliers de juges, d'officiels, de commanditaires, de radios et télédiffuseurs et de médias.

Nous avons bien sûr dit que nous attendions avec impatience les Jeux olympiques , a précisé Ursula von der Leyen.

La représentante européenne a souligné que l'autorisation donnée par l'UE d'exporter plus de 100 millions de doses de vaccins au Japon était un signe fort du soutien que nous apportons à la préparation des Jeux olympiques et à la sécurité de ces Jeux .

Le Japon est le plus grand importateur de vaccins de l'UE, mais les autorités du pays sont critiquées pour la lenteur du rythme des injections, qui le place à la traîne des autres économies développées.

Le huis clos à tout le moins

Une association médicale japonaise a préconisé jeudi que les Jeux olympiques de Tokyo se tiennent à huis clos en raison de la pandémie.

L'Association médicale de Tokyo, qui compte plus de 20 000 membres, n'a pas appelé à l'annulation des JO. Mais son président, Haruo Ozaki, a estimé jeudi qu' organiser les Jeux sans spectateurs serait le strict minimum, compte tenu de la situation actuelle .