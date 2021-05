Zinédine Zidane quitte à nouveau le Real Madrid

Le Real Madrid annonce que Zinédine Zidane a décidé de mettre fin à son mandat actuel d'entraîneur de notre club , a indiqué l'équipe dans un communiqué, confirmant des informations de la presse espagnole.

Indiquant respecter sa décision , l'équipe souligne que Zidane est l'un des grands mythes du Real Madrid et sa légende va au-delà de ce qu'il a été comme entraîneur et joueur de notre club .

Plébiscité par tous les partisans malgré les échecs de cette saison, Zidane, contrairement à son premier passage sur le banc du club, n'a pas échappé aux critiques.

Le Real Madrid sera toujours sa maison , a ajouté le club.

Après des adieux triomphants comme joueur en 2006, puis un premier départ du banc en mai 2018, cinq jours après avoir réussi un triplé inédit en Ligue des champions, l'ancien footballeur quitte le Real pour la troisième fois avec un bilan plus terne et une saison vierge de tout titre.

Zinédine Zidane Photo : Associated Press / Paul White

Après avoir gagné neuf trophées en deux ans et demi lors de son premier passage sur le banc du Real de 2016 à 2018, Zinédine Zidane a été rappelé à la rescousse en mars 2019 par le président Florentino Perez alors que le Real n'avait plus rien à gagner.

Si l'équipe n'a pas démérité sur la scène européenne, elle a été éliminée en demi-finales de la C1 par Chelsea. Et en Espagne, Zidane a échoué à conserver le titre national après un sprint final remporté samedi par l'Atlético.

Loin de l'excellence exigée par l'institution, Zidane et ses joueurs ont fait les montagnes russes, alternant désillusions et rares coups d'éclat. Avec une saison préparatoire écourtée, 54 blessures et 8 cas de COVID-19 au fil de la saison, l'entraîneur français a dû redoubler d'ingéniosité et faire usage de ses talents de tacticien pour esquiver les embûches.

Quel sera son avenir? Des rumeurs le voient à la Juventus de Turin, un autre de ses anciens clubs, où le sort de l'entraîneur Andrea Pirlo paraît très incertain.

L'ancien international français de 48 ans pourrait aussi prendre quelques mois de repos, comme en 2018, avant, peut-être de songer à reprendre le flambeau de son ancien camarade Didier Deschamps en équipe de France après la Coupe du monde au Qatar en 2022.

Pourquoi pas un jour entraîner l'équipe de France? , avait-il dit en 2020 dans un entretien à l'AFP. Mon histoire (avec les Bleus) a été belle. Si un jour elle doit continuer, cela se fera naturellement.