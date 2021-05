Toronto s'amuse contre Calgary à la Secret Cup

En plus des deux points de la victoire, les Torontoises ont récolté un point boni parce qu’elles ont marqué au moins cinq buts, et le tour du chapeau de Brittany Howard leur a valu un autre point supplémentaire.

Victoria Bach a participé aux trois buts de Howard et a elle-même touché la cible une fois. Jamie Lee Rattray a inscrit un doublé, et les autres buts sont venus des bâtons de Madison Field et Loren Gabel. Brianne Jenner a fourni deux aides.

La réplique de Calgary a été l’œuvre de Sarah Potomak, Blayre Turnbull et Meaghan Mikkelson.

Les Torontoises s’approchent des Montréalaises, qui mènent le classement avec cinq points. Après les sept rencontres prévues, les deux formations avec le plus de points s’affronteront en finale dimanche pour l’obtention de la Secret Cup.