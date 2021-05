Ron MacLean demande pardon pour des commentaires énoncés à Hockey Night in Canada

Les propos en question ont été entendus lors d'un segment d'analyse, pendant le deuxième entracte du quatrième match de la série entre les Maple Leafs de Toronto et le Canadien de Montréal.

Il s'adressait à ce moment à l'analyste et ancien joueur de la LNH Kevin Bieksa, en pointant la photo d'un homme torse nu derrière lui.

Vous avez une photo d'un homme à moitié nu derrière vous. Vous devez certainement être positif à quelque chose! Une citation de :Ron MacLean à Hockey Night in Canada

Les réactions ne se sont pas fait attendre sur les réseaux sociaux, plusieurs demandant le congédiement de Ron MacLean.

David Palumbo, le vice-président de l'organisme You Can Play, qui fait la promotion de l'inclusion dans le sport, a indiqué avoir parlé avec MacLean mercredi matin. Il a affirmé que l'animateur avait demandé pardon sans essayer de se défiler des propos tenus.

Il a assumé ce qu'il a dit , a indiqué M. Palumbo, qui dit croire à la sincérité de l'animateur dans ses excuses.

Ron a toujours été un allié fidèle pour la communauté LGBTQ+. Nous avons eu une bonne conversation.

Selon M. Palumbo, Ron MacLean aurait également fourni du contexte au sujet du commentaire entendu en ondes, contexte qu'il a aussi tenté d'expliquer dans une publication sur son compte Twitter.

Début du widget Twitter. Passer le widget? Fin du widget Twitter. Retour au début du widget?

L'animateur rappelle que, plus tôt à l'émission, il y avait eu un moment drôle avec une photo de notre collègue Anthony Stewart lors d'une fête où il buvait du rhum . Cette photo se trouvait, avec d'autres, sur une tablette derrière Kevin Bieksa.

Lorsqu'il a mentionné que Kevin Bieksa devait être positif à quelque chose , il soutient qu'il voulait dire du rhum .

Un contrat avec le téléspectateur

Dans la même publication sur Twitter, Ron MacLean affirme que bien des gens tentent de se sortir d'un faux pas en parlant d'intentions et de responsabilité.

J'ai vu ces concepts être utilisés comme de grandes excuses. Ce n'est pas assez. Une citation de :Ron MacLean

Nous avons un contrat avec vous, les téléspectateurs, a-t-il poursuivi. Nous essayons de vous renvoyer votre réflexion à l'écran. [...] J'apprécie la puissance des voix qui se sont élevées et qui m'ont parlé hier et ce matin. Elles créent le sentiment que c'est possible, et c'est ainsi que le changement survient.

Ces événements surviennent un an et demi après des propos tenus par l'ancien animateur Don Cherry, alors congédié pour des commentaires déplacés sur les immigrants. Le lendemain, MacLean avait profité de son temps en ondes pour s'excuser pour son collègue.

Les demandes d'entrevues de CBC à Sportsnet et à Ron MacLean sont restées lettre morte.