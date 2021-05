Nous ne refuserons pas un défi. Nous regardons seulement le match de demain. Nous voulons revenir jouer ici. À chaque fois que vous vous rendez au match numéro 6, dans n'importe quelle série, il faut que ce soit 3-2. Et on voit souvent un septième match , a dit l'entraîneur Dominique Ducharme, au lendemain de la 3e défaite du Canadien dans la série qui l'oppose aux Maple Leafs de Toronto.

On ne sera pas une proie facile. On va se battre. Une citation de :Dominique Ducharme, entraîneur du Canadien

On ne voit pas ça comme si la fin était proche. Nous avons hâte à demain. Ce sera un test pour nous , a expliqué Tyler Toffoli.

Mais dans une saison où l’équipe n’a jamais pu retrouver l’élan de ses deux premières semaines, qu’est-ce qui peut expliquer que ceux qui se sont présentés au podium mercredi aient toujours la foi?

Ce groupe-là. On a passé à travers plusieurs choses pour se rendre ici. On ne partira pas si facilement. On ne laissera pas aller ça facilement comme ça , a répondu Ducharme.

Les gars dans le vestiaire. La composition de notre équipe, et le caractère des gars de cette équipe , a renchéri Ben Chiarot.

Il faut prendre un meilleur contrôle sur notre destinée. On ne peut pas la laisser, et que ce soit 50-50. Il faut amener ça à un autre niveau, du côté du désespoir, de l'intensité, de l'engagement. On va s'assurer de faire ça demain , a analysé l'entraîneur du Canadien.

Chiarot s'est montré plus candide. C'est une question de confiance. C’est une drôle de chose, la confiance. Quand tu l'as, c'est comme si tu allais l'avoir pour toujours, et quand tu ne l'as pas, c'est comme si tu allais la chercher pour toujours.

Et Toffoli est déjà passé par là en 2014 quand il a gagné la Coupe Stanley avec les Kings. Au premier tour, c’est d’une avance de 3-0 dont bénéficiaient les Sharks de San José avant que Los Angeles renverse la vapeur.

C'était le match no 4, nous l'avons gagné et petit à petit, les événements ont commencé à tourner en notre faveur, et nous sommes revenus de l'arrière pour remporter la série , a-t-il rappelé.

De cette incapacité à trouver le fond du filet

Meilleur marqueur du Canadien cette année, et du millénaire dans une plus large perspective, Toffoli peine à retrouver sa superbe.

Je crois que j'ai eu plusieurs bonnes chances, a-t-il dit. C'est les séries, et les joueurs bloquent beaucoup de lancers. La rondelle rebondit à l'extérieur, alors que plus tôt cette année, elle allait dans le but.

Dans son cas, on regarde les lancers qu'il a eus hier. Il peut marquer au moins un but, peut-être deux sur ce genre de lancers. Il l'a fait toute la saison. Tu veux toujours créer plus de chances. Hier, de la façon dont nous les comptons, ils ont eu une ou deux chances de plus que nous. Dans les séries, c'est une guerre de tranchées pour créer ces chances-là. Une fois que tu les as, il faut que tu les finisses , a corroboré Ducharme.

Dans le registre de la sécheresse offensive, le groupe de défenseurs du Canadien est aussi montré du doigt. Aucun but et aucun point pour le sextuor.

Toronto est une excellente équipe offensive et je dirais que le soutien à l'attaque de notre groupe de défenseurs devient secondaire. Surtout quand il y a des joueurs aussi dangereux sur la glace. Ils ont quatre trios qui peuvent produire assez rapidement. En ce moment, notre priorité est de défendre , a étonnamment laissé tomber Chiarot.

Le match numéro 5 aura lieu au domicile des Maple Leafs, jeudi.

À noter que Jake Evans et Artturi Lehkonen, blessés, ne sont pas du voyage à Toronto.