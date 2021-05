Dan Martin brille, Bernal fléchit dans la 17e étape du Tour d'Italie

Egan Bernal (Ineos) a perdu du temps dans la montée finale, mais a gardé le maillot rose de meneur à quatre jours de l'arrivée à Milan.

Il a lâché prise dans une série d'accélérations de l’un de ses principaux rivaux, le Britannique Simon Yates, avant les trois derniers kilomètres.

Le Colombien, très marqué à l'arrivée, est apparu vulnérable pour la première fois depuis le départ de Turin. Septième de l’étape, il n'a cédé que 53 secondes à Yates. Le Britannique de Team BikeExchange, 3e de l’étape du jour, est remonté de la 5e à la 3e place au classement général, à 3 min 23 s de Bernal.

Le Colombien a préservé la quasi-totalité de son avance sur l'Italien Damiano Caruso, toujours 2e à 2:21, après avoir franchi la ligne d’arrivée 5e, trois secondes avant le maillot rose.

Sous le soleil revenu sur la course, le Britannique Hugh Carthy et le Russe Aleksandr Vlasov, ainsi que le Français Romain Bardet, ont été décrochés par leurs rivaux pour le podium. Tous trois pointent désormais à plus de six minutes du meneur au classement général.

Le Canadien Antoine Duchesne (FDJ) a conclu au 65e rang, avec un retard de 23:06 sur Martin. Au classement général, il cède 3:45:31, bon pour le 121e échelon.

Dan Martin a résisté superbement dans la montée finale de 11,2 km à 9,8 % de pente moyenne, pour devancer le Portugais Joao Almeida, 2e, par 13 secondes.

L'étape, longue de 193 kilomètres, s'est jouée dans l'ascension finale en raison de la poursuite engagée par l'équipe de Yates derrière l'échappée de 19 coureurs lancée après un début très animé.

Martin, dans un petit groupe, s'est présenté avec une avance limitée à 1:15. L'Irlandais a aussi gagné dans sa carrière deux monuments, Liège-Bastogne-Liège et le Tour de Lombardie.

Dans la descente de l'avant-dernière difficulté, le passo di San Valentino, Remco Evenepoel a été pris dans une chute d'une demi-douzaine de coureurs. Le jeune Belge, absent des pelotons pendant neuf mois après sa chute au Tour de Lombardie l'été dernier, est passé par-dessus la glissière de sécurité, mais a pu poursuivre la course.

Il est rentré dans le gruppetto. Des examens complémentaires sont prévus en soirée. Au classement général, le Belge occupe désormais la 27e place, à plus d'une heure du meneur.

Jeudi, le Giro revient dans la plaine pour la 18e étape, la dernière favorable aux sprinteurs. Le long parcours de 231 kilomètres entre Rovereto et Stradella comporte trois petites côtes, de simples aspérités, dans le final.