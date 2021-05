La Canadienne Carol Zhao à un gain du tableau principal à Roland-Garros

En battant la Slovaque Viktoria Kuzmova (no 23) 7-5 et 6-2, la Canadienne n'est plus qu'à une victoire de se tailler une place dans le tableau principal du deuxième tournoi du grand chelem de la saison.

Au prochain tour, elle affrontera la gagnante du duel qui oppose l'Allemande Antonia Lottner à l'Espagnole Lara Arruabarrena.

Zhao, 25 ans et 324e raquette mondiale, ne s'est encore jamais qualifiée pour le tableau principal d'un tournoi majeur. Elle est la dernière Canadienne en lice dans les qualifications.

Du côté des hommes, Steven Diez a vu son parcours prendre fin au deuxième tour. Le Torontois de 30 ans s'est incliné 3-6 et 0-6 devant le Brésilien Joao Menezes.

Les Internationaux de France se dérouleront du 30 mai au 13 juin.