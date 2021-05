Chasse et pêche : un mouvement contre les inconduites envers les femmes

Gestes déplacés, messages à caractère sexuel, intimidation, racisme, harcèlement et agression : avec la hausse fulgurante de la participation des femmes aux activités de chasse et de pêche au Québec, les plaintes sont de plus en plus nombreuses.

L'engouement des femmes est indéniable pour ces activités à prédominance masculine. Leur participation a augmenté de 15 % à 30 % en 15 ans, selon la Fédération québécoise des chasseurs et pêcheurs.

Le mouvement Collectif Ensemble a vu le jour pour faire changer les choses quant aux problèmes d’inconduites sexuelles, de discrimination de genre et d’intimidation dans les activités fauniques.

Le logo du mouvement Collectif Ensemble Photo : Courtoisie/Mouvement Collectif Ensemble

Nous avons décidé de créer notre collectif pour tenter, de façon positive, de conscientiser le milieu au fait que, tristement, des comportements et des gestes inadéquats sont posés dans notre secteur d’activités aussi, qu’il ne fait pas exception au reste des sphères de la société , ont expliqué les membres du collectif, qui préfèrent garder l'anonymat.

Les initiatives pour encourager les femmes à chasser et à pêcher se sont multipliées depuis quelques années. C'est le cas de La pêche au féminin, fondé en 2016 par Joannie de la Sablonnière, qui travaille comme jamais. Pour elle, une histoire d'inconduite, c’est une histoire de trop.

Je me suis fait dire sur le bord de la rivière : "Coudonc, y’a pas d’homme icitte? Êtes-vous une congrégation de sœurs?" Pardon? Non, on vient juste pêcher à la mouche! Et d’autres histoires que tu as envie d’acheter du poivre de cayenne... On veut pratiquer notre sport en paix, c’est plate de penser de même. Une citation de :Joannie de la Sablonnière, fondatrice de La pêche au féminin

Même chose pour Jade Cabana, qui revient d’un séjour à la chasse à l’ours au Saguenay. C’est lorsqu’elle a lancé son blogue La chasseuse urbaine en 2018 que les gestes inappropriés sont survenus.

Jade Cabana à la chasse aux petits gibiers Photo : Courtoisie/Jade Cabana

J’ai eu quelques expériences désagréables de gens qui sont entrés en contact avec moi qui m’ont envoyé des photos non sollicitées, des vidéos non sollicitées, du harcèlement téléphonique, des appels à toute heure du jour et de la nuit. C’était sans arrêt. La première année a été très difficile. Une citation de :Jade Cabana, blogueuse à La chasseuse urbaine

Celle qui chasse le petit gibier depuis 22 ans réalise que les femmes ne sont pas pleinement acceptées dans le domaine.

Jade Cabana à la chasse Photo : Courtoisie/Jade Cabana

Combien de femmes qui sont guides accueillent un groupe d’hommes et ils refusent d’être guidés par une femme carrément! Il y a encore beaucoup de chemin à faire. C’est ce qui est bien avec le mouvement Collectif Ensemble, ils veulent éveiller les consciences! Il faut qu’on éduque les gens à avoir des relations saines entre eux , explique Jade Cabana.

Le premier objectif du mouvement était de lancer sa page Facebook afin d’obtenir l’appui des adeptes et des organisations de la communauté de la chasse, de la pêche et du plein air. Bien que le mouvement soit légitime pour la directrice générale adjointe de la FédéCPLa Fédération québécoise des chasseurs et pêcheurs , Stéphanie Vadenais, la fédération a décidé de ne pas s’y associer.

On ne veut pas lancer le message que dans ce milieu-là plus qu’ailleurs c’est une problématique. Nous parlons de cas isolés qui ont eu des comportements déplacés inadéquats. On ne ferme pas les yeux sur cette problématique-là, on encourage toutes les personnes qui ont été victimes de comportements inappropriés à les dénoncer. Et il y a des organismes d’aide pour accompagner ces gens-là , affirme-t-elle.

Jade Cabana pense au contraire qu’il faut en parler plus que jamais.

Ce n’est pas parce qu'on met de l’avant des politiques, des pratiques qui sont exemplaires en matière d’égalité et de non-discrimination de genre qu’il faut arrêter là. Il faut faire de la promotion, de la sensibilisation! Une citation de :Jade Cabana

À long terme, le mouvement aimerait créer du matériel comme un guide, des formations et un code d’éthique pour permettre aux organisations d’incorporer une section dans leur propre documentation sur les pratiques discriminatoires et irrespectueuses, si ce n’est pas déjà le cas. La Fédération des chasseurs et des pêcheurs s’est dite ouverte aux discussions.