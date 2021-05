Wayne Gretzky sera analyste de la LNH à Turner Sports

Il a expliqué lors d'un entretien téléphonique que le moment était propice pour prendre cette décision, qui est aussi familiale.

Nous avons senti après le décès de mon père et mon plus jeune allant à l'université cette année que c'était peut-être une bonne idée de déménager, a expliqué l'ancien joueur vedette. Nous devons accepter de voir partir nos enfants.

Wayne Gretzky et sa femme Janet ont déménagé au Missouri cette année pour être plus près de la mère de Janet, qui aura 100 ans en août. Et ce déménagement leur permet d'être plus près de leurs deux petits enfants qui habitent en Floride.

Les planètes étaient alignées. Une citation de :Wayne Gretzky

Atlanta est à une heure de la Floride et à une heure de St. Louis, a-t-il précisé. Nous pourrons passer plus de temps en famille et je vais faire ce que j'aime le plus, c'est de parler de hockey.

Turner Sports a signé un contrat de sept ans pour diffuser les matchs de la LNH à partir d'octobre. En plus de la saison et des séries éliminatoires, le contrat inclut la présentation des finales de la Coupe Stanley en 2023, 2025 et 2027 sur le réseau câblé TNT.

Turner Sports a aussi engagé Kenny Albert et Eddie Olczyk qui commentaient le hockey de la LNH sur NBC.

Wayne Gretzky a annoncé mardi qu'il quittait son poste de vice-président des Oilers d'Edmonton.