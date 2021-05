Le Canadien battu sur son propre terrain par les Leafs

Auston Matthews a été blanchi dans trois des quatre matchs de la série entre le Canadien et les Leafs. John Tavares n’y est plus depuis le premier et ne reviendra pas. Sur papier, ç’aurait dû favoriser le CH.

Mais il s’écrit tant de choses sur le papier qui ne tiennent plus au hockey qu’on se demande, est-ce vrai, justement, que les écrits restent.

Jamais le Canadien ne s’est même approché des Torontois durant toute la série. Mardi soir, l’impuissance et l’humiliation suintaient de partout sur la patinoire du Bleu-blanc-rouge entourée de gradins toujours aussi obstinément vides.

Et les chances que le CH puisse les remplir de 2500 partisans, comme ce sera le cas s’il atteint le sixième match, s’amenuisent maintenant que les Leafs mènent 3-1 en vertu d’une victoire de 4-0.

Les canons n’ont même pas eu à tonner. En fait, si. Ils l’ont fait lors du deuxième match : trois points pour Matthews, deux passes pour Mitch Marner.

Ce qui est le plus aberrant pour le Tricolore, c’est que Toronto écrase présentement Montréal grâce à la profondeur de son attaque. Le seul élément qui semblait jouer en faveur du Canadien a été annihilé.

À ses premières années d’hégémonie sur le tennis mondial, Roger Federer, parfois un peu buté, avait tendance à vouloir vaincre son adversaire à son propre jeu. À l’écraser dans ses forces, à lui démontrer que même ce que l’autre croyait faire de mieux, il le faisait finalement moins bien que le Suisse. Du jeu au filet? Pas de problème. Vous restez en fond de terrain? Qui dit mieux. Vous préférez les échanges interminables dans la diagonale, ou encore l’attaque pure en deux coups de raquette, Federer répondait présent.

Toronto étalant sa supériorité sur le Canadien par la profondeur de son attaque et l’herméticité de sa défense découle du même principe. Psychologiquement, ça peut avoir des effets dévastateurs.

En relève à Tavares, Alex Galchenyuk a réussi une prestation fort inspirée de trois points, dont deux magnifiques passes pour lancer son club en avant alors qu’il y avait toujours impasse 0-0. Alexander Kerfoot a obtenu trois passes dans la rencontre. William Nylander a marqué un but dans chaque match jusqu’ici.

La théorie des maillons forts, qui stipule que les Leafs s’en remettent essentiellement à leurs vedettes tandis que le CH mise sur la force du nombre, en prend ici pour son rhume.

Matthews et Marner ont marqué un but à eux deux, soit trois fois moins que Jason Spezza (2) et Joe Thornton (1). Non pas que les deux jeunes prodiges ne soient pas essentiels au succès de l’équipe – ils ont d’ailleurs dominé outrageusement la possession de rondelle et les chances de marquer dans chaque match – mais contre le Canadien, ou contre ce Canadien, ce n’est pas une condition sine qua none.

Montréal ne marque pas. Ça a été dit. Beaucoup. En appuyant sur chaque mot. Blanchi mardi, il a quatre buts en quatre matchs, soit autant que Nylander à lui seul.

En remontant à 2015, l’équipe a inscrit 63 buts en 32 matchs, soit un tantinet moins de deux en moyenne par match. De quoi faire pleurer la descendance de Carey Price.

On ne capitalise pas sur nos chances. On dirait qu’on n’a pas de deuxième rebond. On n’est pas assez agressif devant le filet. C’est une question d’équipe. Une citation de :Phillip Danault

Jack Campbell a certes dû repousser 32 tirs pour préserver son blanchissage, mais rarement a-t-il été si menacé. Pas d’échappées ni de deux contre un, de surnombres dangereux comme les Leafs se sont octroyés, ce qui était pourtant la force du Canadien auparavant en contre-attaque.

Le CH ne provoque plus de revirements en zone neutre, ne déstabilise pas l’adversaire par un jeu de transition rapide. Embourbés dans leur territoire, les défenseurs, de Jeff Petry à Jon Merrill, ont raté des passes de routine pour des joueurs de la Ligue nationale.

À regarder Brendan Gallagher s’échiner autour du filet, le cœur semble toujours y être. La tête, elle? Difficile à dire.

On doit être sur la même longueur d’onde. Ce n’est pas le temps d’essayer des jeux. Tout arrive tellement rapidement. Tu gardes la rondelle une demi-seconde et un joueur est déjà sur toi. Tu cherches ta deuxième option et la première n’est plus là. Il faut bouger la rondelle plus rapidement, s’offrir en option au porteur du disque plus rapidement , a détaillé Petry.

Plusieurs patineurs semblent jouer blessés, il est vrai, bien qu’on n’en ait aucune confirmation officielle. La fatigue pourrait être à l’origine des nombreuses erreurs mentales qui condamnent le groupe, pourrait expliquer partiellement cette déconnexion entre arrières et avants, cette incapacité à échapper à la pression.

Le jeu se resserre en séries, l’exécution est de plus en plus difficile. La fatigue mentale a été là toute l’année et pour toutes les équipes. Pas d’excuses là-dessus , a assuré Danault.

Le calendrier du CH a été impitoyable par moments, surtout lors des dernières six semaines, pendant que les Leafs profitaient d’un horaire bien plus clément. Sauf que Montréal a eu une pause de huit jours entre la fin de sa saison et le début des séries. Huit jours (dix dans certains cas puisque bien des joueurs partants n’ont pas disputé le dernier match de la saison) et cinq entraînements pour se remettre d’aplomb avec les résultats que l’on sait.

Comment comprendre pareille déconfiture d’une équipe que le directeur général, et bien des observateurs, disait taillée sur mesure pour le jeu physique des séries éliminatoires?

Peut-être ne faut-il pas chercher trop loin. Peut-être qu’il faut simplement regarder les 24 victoires du club en 56 rencontres cette année. Le fait que, depuis le 1er février, même les Sénateurs d’Ottawa ont supplanté le CH au classement. Que les Leafs avaient remporté 7 des 10 derniers duels en saison.

Les signes étaient nombreux pourtant. Même pour ceux qui favorisaient Toronto dans la série, mais prévoyaient une lutte acharnée, tel que l’auteur de ces lignes, un scénario aussi inégal semblait farfelu.

La série n’est pas terminée, remarquez.

Si t’es pas compétiteur, t’es pas à la bonne place. On s’en va là pour gagner. On peut regarder ce que ça prend. On va à Toronto pour gagner ce match-là, simplement, et revenir ici. Une citation de :Dominique Ducharme

C’est juste qu’aussi sûrement que l’avance de 2-0 des Leafs en deuxième paraissait insurmontable, le recul de 1-3 dans la série a creusé un fossé pantagruélique.

Jeudi, à Toronto, le Canadien aura une dernière chance de prouver le contraire.

En rafale

Attention, statistique inédite. Jason Spezza et Joe Thornton représentent le plus vieux duo de joueurs de 37 et 41 ans, respectivement, à marquer dans le même match en séries depuis le doublé réussi par Brett Hull et Igor Larionov, des Red Wings, lors du quatrième match de la finale de la Coupe Stanley en 2002. Les Wings avaient soulevé le précieux trophée cette fois-là. Merci à la vigilance du collègue Antoine Deshaies sur ce coup. Rien ne lui échappe sur les réseaux sociaux... au point où c'est parfois un peu inquiétant.

Par ailleurs, il s’agissait du premier match de trois points d’Alex Galchenyuk en séries éliminatoires. Ce sera tout.