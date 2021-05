Les Hurricanes battent les Predators 3-2 en prolongation

Pour un troisième match de suite, les Hurricanes et les Predators de Nashville ont dû avoir recours à la prolongation pour déterminer du gagnant. Après deux défaites à Nashville, les Hurricanes remportent le cinquième match 3-2, disputé en Caroline.

Les matchs no 3 et no 4, disputés à Nashville, s'étaient tous deux soldés en prolongation. Dans les deux cas, les Predators l'avaient emporté en surtemps.

Mardi soir, à Raleigh, ce sont les Hurricanes qui ont fait le coup aux Predators.

Yakov Trenin a ouvert la marque pour Nashville en déviant un lancer de la pointe de Roman Josi, en plus d'ajouter un deuxième but en tout début de deuxième période.

La réplique des Hurricanes est venue du bâton de Martin Necas, qui a égalisé la marque à deux occasions : lors d'un avantage numérique en première période, et à la suite d'une superbe pièce de jeu individuel avec un peu plus de 7 minutes à faire au match.

Ce but a semblé donner des ailes aux Hurricanes, qui ont su résister à un avantage numérique des Predators en prolongation, avant de voir Alexandre Carrier écoper d'une punition à son tour pour envoyer les deux équipes à 4 contre 4.

20 secondes après la punition à Carrier, Jordan Staal a déjoué Juuse Saros en faisant preuve de ténacité devant le filet pour récupérer un retour de lancer.

Le but de Jordan Staal en prolongation dans le match 5 était son quatrième de la série. Photo : Associated Press / Gerry Broome

Saros a réalisé 30 arrêts dans la rencontre, tandis que son vis-à-vis Alex Nedeljkovic a stoppé 22 des 24 rondelles dirigées vers lui.

La prochaine rencontre aura lieu jeudi, à Nashville. Les Predators feront face à l'élimination, les Hurricanes menant maintenant la série 3-2.