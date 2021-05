Les partisans du CF Montréal devront faire preuve de patience

Après deux défaites consécutives et trois à leurs quatre dernières sorties, les joueurs de Wilfried Nancy n'ont rien fait pour leur mettre un sourire aux lèvres. Mais les joueurs assurent que cette phase d'apprentissage rapportera.

Nous n'avons pas vraiment de réponse présentement. On doit apprendre à terminer nos matchs et être intelligents, a expliqué le défenseur Joel Waterman. J'ai trouvé que nous avions joué un bon match à Atlanta, mais ils ont marqué sur la dernière action. Contre Cincinnati, on donne deux buts sur jeu arrêté.

C'est aussi une jeune équipe : plusieurs gars n'ont pas joué ce genre de matchs encore, a poursuivi le Canadien. C'est vrai que nous apprenons de cela. On ne veut toutefois pas en faire une habitude. Il faut être patient. Je sais que les partisans ne veulent pas entendre cela, mais nous aimons de la façon dont nous jouons et nous serons de retour sur le chemin de la victoire bientôt.

Zachary Brault-Guillard a aussi parlé du manque de finition dont est atteint le CF Montréal et de l'attitude à adopter, selon lui.

C'est à nous de bien faire, d'imposer notre rythme et d'avoir l'instinct du tueur. On se crée beaucoup d'occasions, mais on doit être tueurs. C'est ce qui nous a fait défaut contre Cincinnati.

Il faut bien finir. J'aime notre style présentement, on joue du bon football, on a de bonnes tactiques. On a les bons effectifs en place, mais ça va prendre du temps. J'ai confiance en notre personnel et notre style de jeu. Il faut être patient: les résultats viendront , a renchéri Waterman.

Samedi, le CF Montréal affrontera le Fire de Chicago, qui est avant-dernier de la section Est avec une fiche de 1-4-1 pour quatre points. Ce match, le dernier avant une pause internationale de trois semaines, gagne en importance puisque l'équipe ne voudra pas garder un souvenir amer d'une autre bonne performance gaspillée tout ce temps.

C'est vrai qu'il va être très important. On a laissé pas mal de points derrière nous alors qu'on maîtrisait les matchs, a noté Brault-Guillard. C'est à nous de progresser. On est une équipe assez jeune. Ce n'était pas une sonnette d'alarme, mais il faut qu'on se relance. Chicago, ça reste une bonne équipe. Les classements, ça ne veut rien dire, tout le monde peut battre tout le monde dans cette ligue.

Waterman voit d'ailleurs beaucoup de positif dans le jeu du CF Montréal (2-3-2), qui malgré sa mauvaise séquence, se maintient toujours parmi les équipes qui participeraient aux séries de la MLS dans l'Est.

Je ne pense pas que nous performions en-deçà des attentes, a-t-il affirmé. Personne ne s'attendait à ce qu'on fasse bien, mais on ne porte pas attention à cela, car nous sommes en train de bâtir quelque chose. Les gars jouent bien, nous sommes compétitifs. C'est certain que nous voulons gagner. Mais on peut voir dans notre jeu qu'on s'en va dans la bonne direction.

Une victoire contre le Fire pourrait grandement aider la cause du CF Montréal : le classement est si serré dans l'Est que trois points pourraient bien propulser le club jusqu'à une égalité en 3e place. Une contre-performance pourrait au contraire le faire glisser au-delà du 7e et dernier rang donnant accès aux séries.

Retour vers Montréal?

Waterman et Brault-Guillard pourraient être retenus par John Herdman au sein de l'équipe canadienne, mais les deux hommes ne connaissaient pas encore les plans du sélectionneur au moment de rencontrer les médias montréalais, mardi après-midi. Quelques joueurs du CF Montréal pourraient bien profiter de la pause de trois semaines pour rentrer à la maison.

Nous en avons discuté en équipe. Les joueurs qui auront besoin de revenir vers Montréal le feront, ceux qui devront rentrer à la maison iront, a indiqué Waterman. Tout le monde respectera évidemment les règles sanitaires en place. Nous avons un bon groupe de gars qui restera en Floride. Et quand il sera temps de retourner au travail, tout le monde sera là.

Quioto avec le Honduras

L'attaquant Romell Quioto se joindra à l'équipe du Honduras en vue de la demi-finale de la Ligue des Nations de la CONCACAF contre les États-Unis, le 3 juin.

Quioto a marqué un but et obtenu trois passes décisives en sept rencontres cette saison.

En 2020, l'attaquant hondurien a été nommé le joueur par excellence du club, après avoir connu sa meilleure saison en MLS avec huit buts et six passes décisives en 19 matchs, dont 17 titularisations.

Avec le Honduras, Quioto a marqué huit buts en 47 matchs. Il a disputé son dernier match avec l'équipe nationale à la Gold Cup, le 26 juin 2019.