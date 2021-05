Benoît Lemire est un pur amateur de hockey. Ce pharmacien de 43 ans travaille en milieu hospitalier. Il est père de deux enfants. Fidèle auditeur du balado Tellement hockey, il participait à un pool de hockey cette saison avec des amis et collègues.

Je n’ai pas le temps de regarder tous les matchs, mais c’est un plaisir pour moi d’apprendre les histoires des différents joueurs et d’amasser toutes sortes d’informations au cours d’une saison. Ça m’intéresse de savoir que Jonathan Huberdeau achète un billet d’avion et un billet à chaque membre de sa famille pour qu’ils puissent assister à des matchs importants, ou qu’un joueur comme Joé Juneau avait un diplôme en ingénierie. J’aime savoir qui est le gardien numéro un de chaque équipe de la ligue.

Au travail, avec les médecins et les patients, ça aide à tisser des relations quand on se découvre un intérêt commun pour un sujet comme le hockey , explique-t-il.

Il y a neuf ans, M. Lemire s’est même inscrit sur la liste d’attente qui donne éventuellement accès à l’achat d'abonnements de saison du Canadien. Et depuis ce temps, chaque année, il a déboursé les 50 $ qu’exige l’organisation pour maintenir son nom sur cette liste.

Quand je me suis inscrit sur la liste, mon fils venait de naître. On m’a dit que ça prendrait 10 ou 15 ans avant de pouvoir obtenir mes abonnements, mais je me suis inscrit pareil. Je me disais que ce serait une belle façon de passer du temps de qualité avec mon fils, et peut-être de faire naître chez lui une passion pour le hockey , dit-il.

Quand le téléphone sonnera la prochaine fois, M. Lemire ne sait toutefois pas s’il maintiendra son nom sur la liste. Parce qu’au cours des dernières semaines, l’histoire de Tom Wilson est en quelque sorte devenue la goutte qui a fait déborder le vase.

Quand l’on a imposé à l'attaquant des Capitals de Washington seulement 5000 $ d’amende pour s’être sauvagement attaqué à deux joueurs des Rangers de New York, Benoît Lemire a conclu qu’il n’avait pas besoin de cette violence dans la vie.

Et après le premier match de la série Canadien-Maple Leafs, quand on lui a raconté que Nick Foligno avait insisté pour se battre contre Corey Perry après qu’un pur accident soit survenu sur la patinoire, M. Lemire s’est senti conforté dans son choix.

Je n’en peux plus des bagarres. Je sais bien que cette opinion n’a rien d’original. Je sais que ma voix pèse peu aux yeux de la LNH, en contrepartie des masses de partisans, mais je vais quand même m’exprimer à vous, un chroniqueur que j’estime. J’ai décidé de couper le lien, de cesser de suivre le hockey, au moins pour un moment. Y en a-t-il d’autres qui font comme moi? s’interrogeait Benoît Lemire, dans un courriel qu’il m’a fait parvenir le week-end dernier.

J’ai de plus en plus honte de dire que je suis un amateur de hockey parce que la violence ne fait pas partie de mes valeurs. Elle enlaidit le sport et fait ombre aux prouesses sportives. En tant que père, je suis aussi horrifié de voir de jeunes hommes, des garçons, se lancer des coups de poing. Si je voulais voir un sport de combat, j’irais voir de la boxe ou des arts martiaux mixtes. Là, en m’imaginant dans une estrade à encourager mon équipe, j’ai l’impression de ressembler à un Romain qui veut du sang dans l’arène , ajoutait-il.

Parmi les nombreux événements marquants qui l’ont éventuellement mené à prendre ses distances avec le hockey, M. Lemire évoque aussi l’invraisemblable combat qu’avait livré Paul Byron à MacKenzie Weegar, des Panthers de la Floride, il y a deux ans.

Le petit attaquant du CH voulait ainsi respecter le code d’honneur en vigueur dans la LNH. Mais depuis la commotion cérébrale qu’il a subie durant ce combat, il n’est plus le même joueur.

Quand nous avons discuté au téléphone mardi matin, M. Lemire est revenu sur le fait que lorsqu’il parle de hockey autour de lui, il a l’impression que de plus en plus de gens sont perplexes en raison de la violence que ce sport cautionne.

Je dis que je prends une pause du hockey parce que j’ai de la difficulté à dire non pour toujours. Et ça me frustre d’être incapable de couper les ponts d’un coup sec parce que je suis de moins en moins capable de m’identifier à ce produit-là. Cela dit, j’ai clairement envie de continuer à suivre un sport. J’essaierai de diriger mon attention ailleurs , dit-il.

Je trouve l’histoire de Benoît Lemire extrêmement intéressante parce que j’ai nettement l’impression que, comme lui, de plus en plus d’amateurs atteignent leur point de saturation par rapport aux bagarres et aux coups à la tête, qui mettent la santé des hockeyeurs en danger.

La LNH évolue-t-elle au même rythme que la société? Probablement pas. Elle est la seule ligue majeure qui nie les liens directs entre les coups à la tête et les dommages au cerveau. Et elle est la seule ligue majeure à considérer que certains coups à la tête sont parfaitement acceptables, allant parfois jusqu’à considérer la victime responsable de s’être placée en position de vulnérabilité.

Il y a quelques semaines, quand j’avais publié cette chronique alléguant que la haine fait partie intégrante du plan d’affaires de la LNH, de nombreux lecteurs comme Jean-Claude Ménard, Denys, Jean-Francois Gervais, Richard Lachapelle et Gaston Bourdages avaient aussi pris le temps de m’écrire, soit pour affirmer leur ras-le-bol, soit pour expliquer pourquoi ils avaient décidé de tourner le dos au hockey.

Par la bande, on peut aussi se demander si ce malaise qu’éprouvent certains amateurs a des racines plus profondes. Par exemple, jusqu’au hockey mineur. L’alarmante baisse de participation, de quelque 20 %, enregistrée par Hockey Québec ces dernières années est-elle en partie liée au fait que de plus en plus de parents sont moins entichés par les valeurs véhiculées par le hockey?

Benoît Lemire est-il un spécimen rare? Ou les gens comme lui sont-ils beaucoup plus nombreux qu’on l’imagine.

La question est posée.