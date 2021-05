Un jeu de cartes mêlé; un as gaspillé

Un as. Une bonne main, même si les cartes qui l’entourent sont plus faibles. L’abattre, car, y a-t-il, de toute façon, un autre choix? En face, la main est supérieure. Un coup d’épée dans l’eau. Un atout perdu.

Dominique Ducharme avait utilisé l’analogie des cartes à jouer lundi matin avant le troisième match de la série entre le Canadien et les Maple Leafs, assez maladroitement, mais l’esprit y était. En regardant le Canadien s’incliner 2-1 au Centre Bell en soirée, l’image a refait surface d’elle-même.

Carey Price accomplit littéralement des petits miracles dans cette série. Le CH a quitté Toronto une victoire dans sa besace grâce à son brio au premier match. Dans le troisième, il a accumulé les petits bijoux, tantôt contre Jason Spezza d’un arrêt désespéré du bâton devant une cage déserte, tantôt contre Auston Matthews en étirant la jambière in extremis ou encore face à Mitch Marner qui a cru pouvoir pousser la rondelle dans un filet abandonné, mais a vu le disque avalé à la dernière seconde par la mitaine du gardien du CH.

Après trois rencontres, il repousse 92,8 % des tirs des Maple Leafs, dont grande quantité de chances de marquer. Un résultat qui s’ajoute à son taux d’efficacité de ,936 dans la bulle à Toronto l’année dernière ou de celui de ,933 contre les Rangers en 2017 sans que le CH n’ait jamais été en mesure de franchir le premier tour.

Vous reculez davantage encore? Il présente la deuxième efficacité dans toute la ligue depuis le printemps 2014 (,926) parmi les gardiens ayant disputé au moins 20 matchs éliminatoires.

La vérité est simple, facile à comprendre, cruelle néanmoins. L’attaque du CH, depuis plusieurs années, s’écrase en séries éliminatoires. Cette édition du Tricolore n’a rien à voir avec celle d’il y a six ans, certes, n’empêche que la même chanson tourne en boucle.

Parmi les 26 équipes qui ont joué au moins 15 matchs en séries depuis le printemps 2015, le Canadien détient la pire attaque de toutes. Soixante-trois buts marqués en 31 joutes pour une moyenne famélique de 2,03 par match. Un as esseulé dans un jeu de cartes mélangé.

Décontracté, maître de ses moyens, sans jamais placer un mot plus haut que l’autre, bref, fidèle à lui-même, Carey Price a pris la défense de ses coéquipiers. Avec aplomb et sincérité.

Y a-t-il de la frustration à réussir des prestations du genre, mais à constater le manque de ressources à l’attaque, lui a-t-il été demandé? Le gardien a semblé parler avec son cœur, alors que sa tête lui impose si souvent la prudence avec les journalistes.

Je ne suis pas du tout frustré, honnêtement. Je crois en ces gars-là. Ils sont talentueux. J’affronte leurs lancers à l’entraînement tous les jours. Je n’ai aucun doute qu’ils peuvent marquer des buts. Ils essaient. Je sais qu’ils essaient. Ça va venir. [Les Maple Leafs] jouent bien en défense, mais on va trouver une façon de contrer ça. Une citation de :Carey Price

Du grand Price. Derrière le micro autant que devant le filet.

Donc, le Canadien, incapable de marquer disions-nous.

Quand Ducharme a usé de la comparaison joueur de hockey-carte à jouer, c’était pour parler de constance. Sommairement, un joueur constant, mais limité, sera souvent préféré à un autre plus talentueux, mais imprévisible. Particulièrement en séries éliminatoires. Constance rime avec confiance, a expliqué l’entraîneur-chef.

De la constance, voilà bien quelque chose qui n’est pas offert actuellement aux attaquants du CH. Le temps presse, l’urgence est manifeste.

En quête d’une étincelle, Ducharme a jonglé avec ses trios, pardon, a brassé ses cartes, abondamment en trois matchs. Les blessures n’ont pas aidé, mais lors du deuxième match à Toronto, il a utilisé neuf différentes combinaisons d’attaquants.

Et, entre le deuxième et troisième duel, tous les trios avaient été modifiés, entre autres en raison de la blessure à Eric Staal et de la grande rentrée de Cole Caufield, mais aussi dans le but de trouver un équilibre efficace qui permettrait de provoquer quelque chose en zone offensive.

Avant que l’on sache que Staal soit blessé, Tomas Tatar semblait être l’homme laissé de côté. On avait vu le Slovaque en discussion avec Ducharme à l’entraînement matinal et l’ailier gauche avait quitté cet échange contrarié, frappant une rondelle de rage et poussant la porte avec frustration.

Brendan Gallagher, quant à lui, visiblement pas au sommet de sa forme depuis son retour de blessure, et pour cause, a souri vaguement lorsqu’on lui a demandé pourquoi son trio autrefois si efficace en compagnie de Tatar et de Phillip Danault n’avait pas été à la hauteur depuis le début de la confrontation.

Les jeunes Nick Suzuki et Cole Caufield ont regardé leurs adversaires célébrer, après le match. Photo : usa today sports / Eric Bolte

Au premier match, on n’était pas mauvais, mais on n’a pas fait grand-chose. Au deuxième, on a eu une assez bonne première période. Ensuite, il y a eu toutes ces pénalités et on n’a plus joué ensemble. On n’a pas eu beaucoup de temps. Si on revient ensemble, on va être pas mal confiant. Les trios vont changer, ça fait partie du jeu. Tout le monde était à l’aise avec les trios ce soir. Il faut maintenant trouver une façon de mettre des rondelles derrière leur gardien , a expliqué l’attaquant.

Peu de temps, a-t-il dit. On serait confiant si on nous réunissait. Les changements font partie du jeu…

Oui et non. Certains entraîneurs prônent la patience, en font une vertu cardinale, d’autres sont moins tolérants. C’est à se demander si les joueurs eux-mêmes s’y retrouvent.

Le Canadien peine à générer de l’attaque une fois installé dans la zone adverse. Ses forces, ce sont la contre-attaque et les revirements. Il y parvient lorsqu’il tournoie sans cesse autour de l’adversaire avec énergie. Pour l’instant, les joueurs n’ont pas trouvé de solution. Les sorties de zone sont laborieuses, les Leafs étouffent le jeu de transition des Montréalais.

Et les deuxièmes périodes sont catastrophiques. Toronto mène 5-1 au score au deuxième tiers en trois matchs. C’est donc dire que, en enlevant le but dans un filet désert des Leafs, le CH a l’avantage 3-2 dans les premiers et troisièmes engagements de cette série.

Pourquoi?

Gallagher a évoqué les changements de trios ardus en deuxième puisque le banc des joueurs se situe presque dans la zone offensive. Les Leafs s’installent durablement en territoire montréalais – ils ont embouteillé le trio de Danault et le duo Ben Chiarot-Shea Weber pendant près de 2 min 30 s sur une présence épuisent le Canadien et le condamnent à se débarrasser de la rondelle lorsqu’il la reprend.

Quand on devient fatigué, on doit contrôler le milieu et profiter d’un moment pour récupérer rondelle. Souvent, il y a une partie de ça aux mises en jeu, mais aussi l’exécution sur nos sorties de zone en deuxième. On a des options ou des jeux pas faciles qu’on aurait dû faire. Les détails. Tu es fatigué, tu arrives à la ligne rouge, tu perds la rondelle et tu n’as pas changé encore. Ce sont des détails comme ça qui font qu’en deuxième période, on a passé trop de temps dans notre zone , a estimé Ducharme.

De longues explications pour justifier une chose : Ducharme a trop de cartes faibles dans son jeu en ce moment. Ça peut être bon au blackjack, moins sur un coup de poker comme celui tenté par Marc Bergevin cette saison.

En rafale

Non pas que le Canadien manque de talent. Il n’en a pas de pointe comme Matthews ou Marner, mais il en compte dans ses rangs malgré tout. Que ce soit par usure, par fatigue ou blessure, il ne remonte pas à la surface présentement. Quand le meilleur marqueur de l’équipe des trois dernières années, Tatar, n’a obtenu qu’un tir en trois matchs...

Cole Caufield a réussi sa rentrée. Six tentatives de tir, un poteau en avantage numérique, une chance de créer l’égalité en toute fin de match, le jeune homme de 20 ans n’a pas paru le moins du monde impressionné par l’enjeu ou le rythme du jeu. Une bonne nouvelle. En voilà du talent.

Match pénible pour le tandem Chiarot-Weber. Le CH a cadré 5 tirs et accordé 17 quand le premier était sur la glace, un ratio qui passe à 7-15 pour le capitaine. Sachant qu’ils se sont taillés la part du lion de la confrontation du trio Matthews, l’on comprend que celui-ci a été menaçant.

Artturi Lehkonen a quitté la rencontre en première période. La télévision montrait des images d’une collision entre le Finlandais et le défenseur Rasmus Sandin. L’équipe n’a pas fait le point sur son état de santé après la rencontre.