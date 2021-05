Les jeunes gardiens s'illustrent dans les gains des Panthers et des Islanders

L'entraîneur Joel Quenneville a confirmé lundi sa décision d'envoyer Knight (1er choix au repêchage de la Floride en 2019, 13e au total) dans la mêlée.

Il venait en renfort aux deux autres gardiens de l'équipe, Sergei Bobrovsky et Chris Drieger, qui ont connu des difficultés face au Lightning lors de cette série de premier tour.

Knight a repoussé 36 tirs, dont 21 en première période, pour signer une victoire à son premier départ en séries éliminatoires.

L'attaquant du Lightning Ross Colton l'avait pourtant déjoué rapidement, sur le premier lancer du match, moins d'une minute après la mise au jeu initiale. Il n'a pas cédé du reste de la rencontre.

MacKenzie Weeger et Mason Marchment ont touché la cible, en deuxième période, pour les Panthers. Patric Hornqvist a doublé l'avance des siens, tôt en troisième période et c'est finalement Frank Vatrano qui a confirmé la victoire avec un but dans un filet désert.

Le portier américain est également devenu le cinquième gardien le plus jeune à connaître la victoire alors que son équipe fait face à l'élimination.

Le Lightning mène toujours la bataille de la Floride, 3-2. Le prochain duel aura lieu mercredi à Tampa Bay.

Les Islanders poussent les Penguins au bord de l'élimination

Dans un autre duel disputé lundi soir, les Islanders ont triomphé des Penguins 3-2 grâce à un filet inscrit en deuxième période de prolongation.

Josh Bailey a profité d'une remise hasardeuse du gardien Tristan Jarry pour marquer le but décisif, jetant du même coup une douche d'eau froide sur les partisans des Penguins réunis au PPG Paints Arena.

New York prend ainsi les commandes 3-2 dans la série.

Evgeni Malkin a été le premier à délier les cordages, lors d'un avantage numérique en première période. Le Québécois Anthony Beauvilier a par la suite niveler la marque avec sa deuxième réussite des présentes séries.

Bryan Rust a redonné une priorité d'un but en deuxième période. Cette avance a perdurée jusqu'à ce que Jordan Eberle expédie tout le monde en prolongation

Jarry a bloqué 25 des 28 tirs reçus. À l'autre bout de la patinoire, la recrue Ilya Sorokin a été remarquable repoussant 48 lancers.

Le match numéro 6 aura lieu mercredi, dans le domicile des Islanders.