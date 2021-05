La NFL ouvre une enquête pour discrimination à l'embauche

Chung, 51 ans, a déclaré au Boston Globe qu'il n'avait pas obtenu un poste d'entraîneur pendant la saison morte, après s'être fait dire par un club qu'il n'appartenait pas à la bonne minorité .

Il n'a pas souhaité préciser l'identité de l'équipe qui lui a tenu ces propos.

On m'a dit : "Vous n'êtes pas vraiment issu d'une minorité." Une citation de :Eugene Chung

Je me suis dit : ''Attendez une minute. La dernière fois que j'ai vérifié, quand je me suis regardé dans le miroir et que je me suis brossé les dents, je faisais partie d'une minorité'' , a-t-il expliqué au quotidien.

Sur quoi Chung a demandé davantage d'explication. On m'a dit que je n'appartenais pas à la bonne minorité qu'ils recherchaient. C'était absolument hallucinant pour moi d'entendre pareil discours en 2021 , a ajouté celui qui a joué pendant huit ans en NFL.

La Ligue a réagi en affirmant que la question allait être examiné, puisque les propos allégués seraient complètement inapproprié et contraire aux valeurs de la Ligue.

La NFL et ses clubs s'engagent à offrir des opportunités d'emploi égales à tout le monde, conformément à notre engagement en faveur de la diversité, de l'équité et de l'inclusion , a réagi le porte-parole Brian McCarthy.