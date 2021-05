[BALADO] Tellement Hockey : Le Canadien a besoin de buts

Est-ce que Cole Caufield peut être la solution? Est-ce que Dominique Ducharme a eu raison de remettre en cause le travail des officiels? Et l'histoire se répète à Edmonton, alors que les Oilers sont au bord du gouffre.

Alexandre Coupal, Alexandre Gascon et Martin Leclerc se penchent sur ces questions et plus encore dans le plus récent épisode de Tellement Hockey.

Cliquez ici pour écouter l'épisode.