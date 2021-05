Jean-Louis Lamarre se réjouit du triomphe de Phil Mickelson

Comme bien des observateurs, s’il applaudit l’exploit, Lamarre n’aurait pas parié sur Mickelson. Selon lui, le golfeur de 50 ans, n’offre plus des performances de qualité avec régularité.

Extraordinaire, s’est exclamé Lamarre. On savait qu’il serait bon longtemps à cause de sa technique, sa longueur et sa distance (de ses coups). Mais ça reste surprenant parce qu’il ne gagne pas beaucoup depuis quelques années. Il est en dents de scie, il joue très bien ou on ne le voit pas du tout. Une citation de :Jean-Louis Lamarre, pro au Club de la Vallée du Richelieu

Il prouve qu’un gars de 50 ans qui fait attention à lui, qui s’entraîne, peut continuer à être compétitif tant qu’il frappe assez loin. Quand Nicklaus a gagné à 46 ans, il était déjà diminué. Il a eu une grosse saison à 40 ans, mais il n’était plus un joueur dominant à 46 ans , a enchaîné Lamarre.

Phil frappe encore très loin. Mais ça prend plus que ça pour gagner un majeur. Il faut être bon dans tous les aspects du jeu, et il l’est encore, pas souvent, mais encore , a-t-il ajouté.

Les nerfs solides

Lamarre reconnaît que Mickelson a fait preuve de sang-froid face à la pression exercée par son principal poursuivant Brooks Koepka, qui a terminé ex aequo en deuxième place à deux coups du vainqueur sur le parcours Ocean Course de Kiawah Island en Caroline du Sud.

On ne le voyait pas gagnant avant le milieu de la dernière ronde. Koepka est une espèce de machine, habituellement en super forme, mais là, il est blessé. Il a mal au genou , a expliqué Lamarre.

Koepka l’a passé au premier trou, birdie contre boguey, il a pris l’avance, mais ç’a tourné de bord assez vite. On s’attend à ce que Phil échappe des coups. Il en a échappé dans l’histoire. Il devrait avoir trois ou quatre victoires de plus dans des tournois majeurs. Hier, il a été bon tout au long et il nous a surpris tout le monde , a admis Lamarre.

Phil Mickelson (au centre) assailli par la foule au 18e trou Photo : Getty Images / Patrick Smith

Dans un autre ordre d’idées, Lamarre n’a pas vu d’un bon œil la ruée de la foule autour de Mickelson et Koepka à leur arrivée au 18e trou.

J’ai été horrifié! Une foule dense comme ça, en temps de pandémie, j’ai trouvé ça pourri! Quand on va regarder dans 20 ans, on ne pensera pas que c’était le tournoi de 2021 présenté dans le temps de la pandémie. Ça n’a pas de sens. Personne n’avait de masque, ça s’accrochait. Koepka a mentionné qu’il s’était fait frapper quelques fois sur le genou. C’est poche parce que c’est en pandémie. J’ai trouvé ça excitant, mais en même temps un peu épeurant. Une citation de :Jean-Louis Lamarre

Parmi les grands

La victoire de Mickelson dans un tournoi majeur à l’âge de 50 ans le place parmi les meilleurs de l’histoire. Lamarre ne croit pas qu’il soit dans la même classe que Tiger Woods ou Jack Nicklaus, mais pour lui, le nom de Mickelson peut aisément être cité dans une même phrase avec Lee Trevino, Arnold Palmer et Johnny Miller.

Quant à la prestation des Canadiens, Lamarre estime qu’elle est de bon augure pour le golf d’ici.

Corey Conners joue bien depuis un bout de temps. Il y a d’autres Canadiens qui sont bons. On n’est pas habitués d’en voir trois-quatre qui peuvent gagner en même temps. Il y a Conners, il y Adam Adwin, il y a MacKenzie Hugues qui a aussi gagné… Nick Taylor… ça en fait beaucoup. Ils ne peuvent pas tous être bons en même temps, mais ils se relayent en compétition. Je pense que c’est bon pour le golf canadien.

Jean-Louis Lamarre à Varadero, Cuba, en 2016 Photo : Courtoisie Jean-Louis Lamarre

Pour ce qui est de la relève québécoise, Lamarre souligne qu’elle souffre de l’absence de compétition engendrée par la pandémie depuis bientôt un an et demi.

En ce moment, il y a Hugo Bernard qui joue encore bien. On dirait qu’il a plafonné, mais ça ne veut pas dire qu’il ne rebondira pas. Joey Savoie, mon neveu. Il est passé chez les pros il y a deux ans, mais il y a très peu de tournois ici où il peut participer en ce moment.