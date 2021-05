Le Canadien fera confiance à Cole Caufield lors du troisième match

La série de premier tour est égale 1-1.

À l’entraînement lundi matin, Caufield était jumelé à Joel Armia et Nick Suzuki.

L'entraîneur-chef du Canadien, Dominique Ducharme, devait parler aux médias par visioconférence après l'entraînement matinal de l'équipe.

Premier choix du Tricolore au repêchage de 2019, Caufield a participé aux 10 dernières rencontres du calendrier et il a récolté quatre buts et une aide. Il avait auparavant complété son stage à l'Université du Wisconsin avec une campagne de 30 buts en 31 rencontres.

Ses performances au niveau universitaire américain cette saison lui ont valu le trophée Hobey-Baker remis au joueur par excellence du circuit. Caufield a également aidé les États-Unis à gagner l'or au Championnat mondial junior.

Quant à Tatar, il a récolté 10 buts et 20 aides en 50 rencontres cette saison. Le Slovaque de 30 ans a été ennuyé par une blessure au bas du corps en fin de campagne et il avait été laissé de côté en février par l'entraîneur Claude Julien, une dizaine de jours avant son congédiement.

Lundi matin, Phillip Danault était entouré de Paul Byron et Josh Anderson, Jesperi Kotkaniemi se retrouvait au centre de Tyler Toffoli et Brendan Gallagher, tandis que le quatrième trio était composé d'Eric Staal, Artturi Lehkonen et Corey Perry.

Il n'y avait aucun changement au sein du personnel de défenseurs. Toutefois, Ben Chiarot était de retour à la gauche de Shea Weber, tandis que Brett Kulak jouait aux côtés de Jon Merrill.

Le Canadien a été limité à trois buts lors des deux premiers matchs de la série contre les Maple Leafs, dont seulement deux à cinq contre cinq.

Pour leur part, les Maple Leafs ont rebondi avec un gain de 5-1 samedi en l'absence de leur capitaine John Tavares. Ce dernier a subi une blessure à un genou et une commotion cérébrale lors d'un accident inquiétant avec Perry pendant la première période du premier match, remporté 2-1 par le Canadien jeudi.