Ehlers complète la remontée et Winnipeg l'emporte 5-4 sur les Oilers

Après avoir marqué en prolongation lors du dernier match, Paul Stastny a cette fois obtenu une aide sur le but gagnant. Sa mise au jeu remportée en zone adverse a permis à Ehlers de décocher aussitôt un tir dévastateur.

L'attaquant danois était à l'écart du jeu depuis le 24 avril en raison d'une blessure.

Les premières rencontre de la série opposant les deux équipes ne laissaient pas entrevoir pareil festival offensif, dimanche.

L'attaque des Oilers, qui compte pourtant sur les deux meilleurs pointeurs de la saison régulière, avait été pratiquement réduite au silence jusqu'ici. Seul Jesse Puljujarvi avait réussi à déjouer le gardien Connor Hellebuyck, lors du premier match de la série, mercredi dernier. Elle avait ensuite été blanchie, vendredi soir.

Lors de ce troisième match, les valves se sont ouvertes pour Edmonton et son capitaine Connor McDavid, qui a enfin inscrit ses premiers points des présentes séries, récoltant 3 mentions d'aide au cours du match.

McDavid a aussi contribué aux deux buts de Draisaitl, qui ont permis aux Oilers de terminer le premier engagement avec une avance de 2-0.

Leon Draisaitl a inscrit deux buts en première période pour donner l'avance aux Oilers. Photo : Getty Images / Jason Halstead

Avant de trancher le débat en prolongation, Ehlers avait été le premier à s'inscrire au pointage pour les Jets. Son tir vif des poignets a permis à Winnipeg de réduire l'écart à un but en deuxième période, mais Zack Kassian a rapidement répliqué pour redonner une avance de deux buts aux Oilers avant de retraiter au vestiaire.

En début de troisième période, Jujhar Khaira a dévié un tir de la pointe d'Adam Larsson pour porter la marque à 4-1. Edmonton avait alors plein contrôle du match, mais il ne fallait pas compter les Jets pour battus.

À mi-chemin de l'engagement, Mathieu Perreault a redonné un souffle de vie aux siens en inscrivant son premier but des présentes séries, lors d'un avantage numérique.

Blake Wheeler a plus tard récupéré un retour de lancer de Josh Morrissey pour ramener l'écart à un but. Et seulement 16 secondes plus tard, Morrissey provoquait l'impasse en battant Mike Smith dans le haut du filet.

En prolongation, le match s'est étiré de dix minutes, chacune des deux équipes tirant 7 fois au filet avant que Ehlers ne pousse les Oilers au bord du gouffre.

Le gardien Connor Hellebuyck, des Jets, a été occupé lors du match, stoppant 44 des 48 tirs dirigés vers lui. Son opposant Mike Smith a stoppé 32 des 37 rondelles auxquelles il a fait face.

Winnipeg mène maintenant la série 3-0. Les Jets auront l'occasion de balayer les Oilers lors du prochain match de la série, lundi, toujours à Winnipeg.