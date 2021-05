À mes débuts au baseball junior élite (il y a longtemps), notre gérant s’appelait William Pawchuk. Will, comme on l’appelait, était un type enthousiaste et généreux dont le vocabulaire était rempli d’expressions colorées.

Par exemple, quand nous disputions un match à l’étranger et que notre autobus était sur le point de s’immobiliser aux abords du terrain, Will s’écriait On leur pile dans face pis on s’en retourne à maison! Et parfois, quand nous avions le malheur d’entreprendre un match sur une mauvaise note, il nous invitait à nous réveiller en nous lançant Heille les boys, on est rendus au parc! .

Samedi soir, en faisant le bilan des deux premiers match de la série Canadien-Maple Leafs, j’ai une pensée pour Will. Et je me suis demandé quel genre de boutade il aurait lancée aux joueurs du CH s’il avait été leur entraîneur.

Parce que, disons les choses franchement, les séries éliminatoires ne semblent pas avoir débutées pour tout le monde. Jusqu’à un certain point, les hommes de Dominique Ducharme sont même chanceux de pouvoir rentrer à Montréal avec une égalité de 1-1 dans leur série face aux Leafs.

Pour avoir une chance d’expédier les Maple Leafs en vacances, le Canadien doit absolument exploiter deux atouts: son gardien, et la supposée profondeur de sa formation.

En ce qui concerne Carey Price, tout semble baigner dans l’huile. Le gardien de 33 ans s’est avéré le meilleur joueur son son équipe lors deux matchs disputés dans la Ville Reine.

Mais en ce qui concerne la profondeur, on repassera. Depuis les nombreuses et judicieuses acquisitions faites par Marc Bergevin l’automne dernier, tout le monde parle de la profondeur du CH. Dominique Ducharme est même revenu sur le sujet avant que la série se mette en branle en affirmant On a de la profondeur, alors on va l’utiliser! .

Le problème, c’est qu’après un calendrier régulier de 56 matchs et deux parties éliminatoires, personne n’a encore été témoin de cette soi-disant profondeur. Jusqu'à présent, la profondeur du Canadien est donc un mythe ou une légende, au même titre que le Yéti ou le monstre du loch Ness. En tous les cas, si elle existe vraiment, il commence à être temps qu’elle se manifeste.

Au hockey, rappelons-le, le concept de profondeur signifie qu’un grand nombre de joueurs au sein d’une équipe donnée sont susceptibles de contribuer ou de changer l’allure d’un match à n’importe quel moment. Or, jusqu'à ce jour, tout ce que le Canadien a démontré, c’est qu’il est l’antithèse de cette définition. À chaque match, à quelques exceptions près, n’importe quel joueur est susceptible de disparaître.

Après deux rencontres, les Maple Leafs dominent par 33 à 16 au chapitre des chances de marquer de qualité. Jusqu’à présent, le seul patineur du Tricolore qui a livré une performance de 60 minutes digne des séries éliminatoires est Josh Anderson.

Jeudi dernier dans le premier affrontement, Anderson a marqué un but, bousculé les joueurs des Leafs comme si la patinoire du Scotia Bank lui appartenait, et il a obtenu plus de chances de marquer de tous ses coéquipiers réunis. Le rapide attaquant de puissance a par ailleurs signé un jeu défensif qui a privé Mitch Marner d’un but quasi certain.

Samedi soir, par contre, Anderson s’est avéré nettement plus discret. Et, on aura beau blâmer les arbitres tant qu’on le voudra, il n’y a personne d’autre qui s’est emparé du flambeau.

L'attaquant Josh Anderson a ouvert le score en se faufilant entre la défense adverse pour filer seul devant le gardien Jack Campbell. Photo : Reuters / John E. Sokolowski

Tyler Toffoli n’a pas seulement été le meilleur buteur du CH cette saison. Il s’est avéré une véritable machine à générer des chances de marquer de qualité pour son équipe. Depuis le début de la série? On ne le voit à peu près pas.

Jeff Petry est censé être le quart-arrière de cette équipe. Au sein de la brigade défensive actuelle, il est l’arrière qui possède le plus d’atouts pour appuyer et stimuler l’attaque. Durant le calendrier régulier, il a amassé 42 points, ce qui lui a valu le 7e rang parmi les défenseurs de la LNH. Mais ce n’est pas ce qu’on voit depuis le début des séries. Petry joue comme un valet. Il sert la première passe et se contente de regarder ce que les attaquants font avec celle-ci.

Pour donner une chance au CH dans cette série, Petry doit au moins donner l’impression d’être en compétition avec Morgan Rielly. Pas avec Jon Merrill.

Heille Jeff! On est rendus à l’aréna! , dirait mon ancien gérant.

On comprend que Tomas Tatar ait récemment été ennuyé par une blessure et qu’il n’en soit peut-être pas complètement rétabli. Idem pour Brendan Gallagher, qui travaille d’arrache-pied mais qui, après un mois d’absence, semble encore manquer de synchronisme. Mais au final, ça signifie que le trio de Phillip Danault, que tout le monde encense et considère comme l’une des unités les plus efficaces de la LNH, est plus insignifiant qu’autre chose.

Et Nick Suzuki? Quelqu’un a-t-il aperçu Nick Suzuki depuis le début de cette série?

Pour espérer remporter ce rarissime affrontement contre les Leafs, Dominique Ducharme espère voir ses joueurs disputer du hockey ultraserré et des matchs à bas pointage au cours desquels Carey Price fera la différence.

Toutefois, il perdra la plupart des matchs à bas pointage si son équipe ne parvient pas à générer plus que neuf (jeudi) ou sept (samedi) chances de marquer par match. Et le gardien adverse finira assurément par avoir le dessus sur Price si on le met à l’épreuve la moitié moins souvent.

Au hockey, le concept de profondeur sous-entend que les joueurs occupant les échelons les moins élevés de la hiérarchie sont constamment en mesure de compléter ou de supporter le rendement de ceux qui composent le noyau de la formation. Mais si le noyau de génère rien, il se passe quoi?

Constatant que quelque chose cloche malgré l’égalité de 1-1 qui règne dans la série, bon nombre de partisans réclament à grands cris que Cole Caufield soit ajouté à la formation, tel un coup de baguette magique, pour stimuler l’attaque.

Rien contre Caufield. Mais les chances de succès du CH seraient certainement plus élevées si la majorité des joueurs réguliers de l’équipe faisaient véritablement leur entrée dans la série.