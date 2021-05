Le Canadien Jonathan David et Lille champions de France

Dix ans après son dernier titre, Lille retourne sur le toit de France et remporte son cinquième championnat de Ligue 1 grâce notamment à un but du Canadien Jonathan David.

Lille, vainqueur à Angers 2-1 lors de la dernière journée dimanche, a été sacré champion de la Ligue 1 pour la 4e fois de son histoire, mettant fin à trois années de règne du Paris St-Germain. (PSG).

C'est un premier titre pour Lille depuis 2011, quand l'équipe était menée par le Belge Eden Hazard, qui avait ensuite été recruté par le club londonien Chelsea.

Avant de passer à Chelsea puis au Real Madrid, le milieu de terrain belge Eden Hazard a évolué pendant 5 saisons avec le club de Lille, avec qui il a remporté la Ligue 1 en 2011. Photo : Getty Images / PHILIPPE HUGUEN

Avant Lille cette année, les derniers clubs à freiner l'hégémonie du PSG en France sont l'AS Monaco, en 2017, alors emmenés par un jeune Kylian Mbappé, et Montpellier, en 2012, qui comptait dans ses rangs Olivier Giroud, meilleur buteur du Championnat de France cette saison-là.

L'apport de Jonathan David

Pour confirmer son cinquième sacre, le LOSC, déjà titré en 1946, 1954 et 2011, avait son destin entre ses mains et n'a pas flanché lors de la 38e journée, s'imposant grâce à des buts de Jonathan David et Burak Yilmaz pour priver le PSG d'un 10e titre.

Début du widget Twitter. Passer le widget? Fin du widget Twitter. Retour au début du widget?

Le but de David, son 13e de la saison, était aussi son 11e en 2021. Son excellente forme en fin de saison a permis au LOSC de freiner la poussée du PSG, qui termine l'année avec 82 points au tableau, un seul derrière Lille (83).

Le Canadien Jonathan David avait pourtant connu un début d'année plutôt timide, après avoir débarqué à Lille avec le statut de joueur le plus cher de l'histoire du championnat de Belgique et de recrue le plus onéreuse de l'histoire de Lille. Il avait été acquis en août 2020 pour une somme avoisinant les 47 millions de dollars canadiens, ce qui en fait le joueur le plus cher de l'histoire du soccer canadien.

L'agent Nick Mavromaras et Jonathan David, arrivé à Lille au août 2020 avec le statut de recrue la plus onéreuse de l'histoire du club. Photo : Courtoisie : Nick Mavromaras

Plus tôt dimanche, l'entraîneur-chef de Lille, Christophe Galtier, avait été élu meilleur entraîneur de Ligue 1. C'est la troisième fois de sa carrière qu'il remporte le trophée du Meilleur entraîneur de la saison en France, ayant précédemment été récompensé en 2013 et 2019.

Début du widget Twitter. Passer le widget? Fin du widget Twitter. Retour au début du widget?

Galtier était arrivé dans la cité nordique française en décembre 2017, quand l'équipe était alors menacée de relégation suite à une série de mauvaises performances.

Avec les informations de l'Agence France-Presse