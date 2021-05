L'argent et le bronze pour Brown et De Grasse au 200 m en Diamond League

Les sprinteurs Aaron Brown et Andre De Grasse ont offert deux médailles au Canada, dimanche, en Diamond League de Gateshead, en Angleterre.

L'Américain Kenneth Bednarek a parcouru le 200 m en seulement 20,33 s pour décrocher la médaille d'or.

Il a toutefois été le seul capable de devancer les Ontariens Aaron Brown et Andre De Grasse. Brown a terminé deuxième (20,79 s) tout juste devant son compatriote (20,85 s), médaillée de bronze aux Jeux olympiques de Rio.

Ce rendez-vous est le premier événement de la Diamond League de la saison. Il s'agit d'une épreuve baromètre, afin de mesurer les forces en présence en prévision des Jeux olympiques de Tokyo.

Je suis excité , a déclaré Brown après la course. Ce sera mes troisièmes Jeux olympiques, je ne tiens rien pour acquis. Je me croise les doigts pour une bonne performance là-bas.

L'important sera de m'améliorer graduellement, et de ne pas regarder trop en avant , a-t-il ajouté.

Pour sa part, Andre De Grasse a mentionné qu'il maintenait son objectif de monter à nouveau sur le podium à Tokyo. C'est ça le plan. Je sais les efforts que ça nécessite. Je dois continuer à travailler.

L'autre Canadien en action en cette première journée, Matt Hughes, a terminé 11e au au 3000 m steeple. C'est l'Américain Hillary Bor qui a triomphé lors de cette épreuve.

La jeune sensation américaine Richardson surprise par Asher-Smith

Le nouveau phénomène du sprint féminin, l'Américaine Sha'Carri Richardson, a finalement été dominée par la Britannique Dina Asher-Smith au 100 m.

L'athlète de 21 ans avait étonné bien des gens en avril dernier en devenant la 6e coureuse la plus rapide de l'histoire, ayant parcouru en 10,72 s la distance. Sa première confrontation avec des grosses pointures mondiales était donc attendue, mais elle n'a pas réussi à se montrer à la hauteur de sa réputation naissante.

La vedette locale, Dina Asher-Smith, a gagné la première place (11,35 s) devant Richardson (11,44 s) et l'Ivoirienne Marie-Josée Ta Lou (11,48 s).

La Jamaïcaine Shelly-Ann Fraser-Pryce, double médaillée d'or olympique du 100 m, a fini quatrième.

La première sortie d'envergure de Richardson, qui n'avait jamais disputé de course en dehors de son pays avant le meeting d'Ostrava mercredi (victoire sur 200 m en 22,35 s), est donc plutôt à oublier. Mais l'Américaine trouvera sans doute un meilleur contexte et un ciel beaucoup plus clément le 28 mai lors de la deuxième étape de la Diamond League, à Doha, où elle poursuivra sa tournée.

Elle est en tout cas impatiente de prendre sa revanche, avec en point de mire les JO de Tokyo.

Je veux faire savoir au monde et faire savoir à ces dames que je suis ici pour courir aussi bien qu'elles le font depuis de nombreuses années. Je suis ici pour leur montrer ce dont je suis capable , a-t-elle lâché, toujours aussi sûre d'elle.

Sur 1500 m, le Norvégien Jakob Ingebrigtsen a signé une rentrée sans éclat en s'imposant en 3 min 36 sec 27. Les caprices de la météo n'ont pas non plus aidé les perchistes, le double champion du monde américain Sam Kendricks s'en sortant à peine mieux (5,74 m) que le recordman du monde Armand Duplantis, qui n'est pas allé plus haut que 5,55 m.