Le Canada s'incline 5-1 face aux États-Unis aux Mondiaux de hockey

La formation canadienne affiche un dossier de 0-2 après sa défaite de 2-0 contre la Lettonie, vendredi. Les hommes de Gerard Gallant partagent le dernier rang du groupe B avec l'Italie, qui a également perdu ses deux premières rencontres.

Les États-Unis, qui avaient subi un revers de 2-1 contre la Finlande samedi, ont pris une avance de 4-0 après 40 minutes contre le gardien Darcy Kuemper.

Trevor Moore a mené l'attaque avec un doublé en deuxième période, durant laquelle les Américains ont marqué trois buts.

Jason Robertson, Adam Clendening et Matt Tennyson, ce dernier contre Adin Hill en troisième période, ont également touché la cible pour les États-Unis. Robertson et Clendening ont ajouté une aide chacun, et Conor Garland a récolté deux mentions d'aide.

La réplique du Canada a été toute québécoise. Maxime Comtois a marqué l'unique filet du Canada avec l'aide de Nicolas Beaudin à mi-chemin de la troisième période.

Le Canada disputera son prochain match lundi soir contre l'Allemagne, qui occupe le 1er rang du groupe B avec six points en deux matchs.

Les Allemands ont d'abord dominé l'Italie 9-4 vendredi avant de vaincre la Norvège 5-1 samedi.

Le Kazakhstan surprend la Finlande

Plus tôt en journée, dans le groupe B, le Kazakhstan a vaincu la Finlande 2-1 en tirs de barrage.

Le Kazakhstan a gagné chacun de ses deux premiers matchs en fusillade, ce qui lui donne quatre points au classement.

Une victoire en prolongation ou en fusillade procure deux points alors qu'un gain en temps réglementaire en donne trois.

Dans un autre match du groupe B, la Norvège a défait l'Italie 4-1.

Dans les trois matchs au calendrier du groupe A, la Slovaquie a défait la Grande-Bretagne 2-1, le Bélarus a blanchi la Suède 1-0 et la Suisse a vaincu le Danemark 1-0.

La Slovaquie, le Suisse et la Russie se trouvent à égalité au premier rang du groupe A avec deux victoires en autant de matchs et un total de six points.