L'échappée va encore au bout au Giro, Victor Campenaerts s'impose

Le Colombien Egan Bernal (Ineos) a gardé le maillot rose de meneur du classement général à la veille de la grande étape de montagne des Dolomites.

Devant un public venu en masse, Campenaerts a conclu une échappée sans conséquence pour le peloton qui lui a laissé une avance de l'ordre du quart d'heure.

Le Belge, très actif, a devancé au sprint son dernier compagnon, le Néerlandais Oscar Riesebeek (Alpecin-Fenix), après un final troublé par une grosse averse qui a détrempé la chaussée.

L'Allemand Nikias Arndt (DSM) a pris la 3e place, à 7 secondes, devant l'Italien de Cofidis Simone Consonni.

Une échappée a réussi pour la huitième fois depuis le départ de cette édition du Giro, dans cette 15e étape marquée par une grosse chute peu après le départ de Grado.

La course a été neutralisée pendant près d'une demi-heure pour faciliter les soins aux nombreux coureurs touchés. Quatre d'entre eux, notamment l'Allemand Emanuel Buchmann (Bora-Hansgrohe) qui occupait la 6e place du classement, ont dû abandonner.

Un groupe de 15 éléments a pris la tête aussitôt le second départ donné pour s'assurer une avance confortable et entrer en Slovénie avec une dizaine de minutes d'avance.

Sur le circuit transfrontalier à effectuer trois fois avant le final menant à Gorizia, Campenaerts a fini par trouver l'ouverture à 22 kilomètres de l'arrivée et a été suivi seulement par Riesebeek et l'Espagnol Albert Torres (Movistar).

Le Belge de 29 ans, qui a surtout gagné des contre-la-montre dans sa carrière, s'est imposé pour la première fois dans le Giro. Il a donné à son équipe sud-africaine sa troisième victoire depuis le départ après le Suisse Mauro Schmid (11e étape) et l'Italien Giacomo Nizzolo (13e étape).

Le Canadien Antoine Duchesne a pris le 104e rang de l'étape du jour à plus de 17 minutes du vainqueur et pointe au 143e rang du classement général.