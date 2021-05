Max Verstappen fait cavalier seul à Monaco, Lance Stroll 8e

Max Verstappen (Red Bull) a fait cavalier seul à Monaco, dimanche, et l'a emporté, après le forfait de Charles Leclerc (Ferrari) avant la course, qui était en pole position. Lance Stroll (Aston Martin) a fini 8e.

Max Verstappen ne s'attendait pas à un tel cadeau de la part de Ferrari.

L'arbre de transmission de la Ferrari du Monégasque Charles Leclerc a cassé durant les tours de reconnaissance avant la formation de la grille de départ.

Leclerc a dû déclarer forfait, ce qui a ouvert la porte au Néerlandais.

Au départ, Verstappen a coupé intelligemment la trajectoire à Valtteri Bottas, qui partait juste derrière et est resté prudemment derrière la Red Bull.

Bottas roulait en deuxième position quand il a vu ses efforts ruinés lors de son arrêt aux puits au 31e tour.

L'écrou de la roue avant droite de sa Mercedes-Benz est resté bloqué. Impossible de le dévisser. La mort dans l'âme, le Finlandais a dû abandonner.

Verstappen a ensuite fait une course en solitaire jusqu'au drapeau à damier.

Il y a beaucoup de tours à faire ici, et il faut vraiment rester concentré, a rappelé Verstappen. C'est mon premier podium ici, et gagner ici, c'est vraiment unique, c'est vraiment cool.

C'était sa première présence sur le podium à Monaco, et le voici vainqueur sur le Rocher.

De plus, cette victoire et les 25 points qui viennent avec elle lui permettent de prendre la tête du championnat du monde par une courte avance de 4 points.

Mauvais week-end de Mercedes-Benz

En effet, Lewis Hamilton n'a jamais pu se frayer un chemin dans le peloton.

Parti de la 7e place sur la grille, il a fini 7e, après bien des frustrations durant l'épreuve, retransmises par radio. Comme prix de consolation, le Britannique a empoché le point pour le tour le plus rapide.

J'ai perdu trois places lors de mon arrêt, mais je ne veux pas trop analyser, a réagi Hamilton. L'équipe n'a pas été à la hauteur à Monaco. On va analyser tout ça. Bravo à Max.

Carlos Sainz fils (Ferrari) a vengé son coéquipier en terminant deuxième devant le Britannique Lando Norris (McLaren), qui a du même coup doublé Bottas pour le 3e rang au classement des pilotes.

Le forfait de Charles m'a mis de la pression, a reconnu Sainz fils, car j'avais l'entière responsabilité de marquer des points. Ça n'a pas été facile de gérer ma frustration de samedi, lors de la séance de qualification. Je vais devoir prendre le temps de digérer tout ce qui est arrivé. Mais je suis très content pour Ferrari.

Lance Stroll au volant de son Aston Martin dans les rues de Monte-Carlo Photo : Getty Images / ANDREJ ISAKOVIC

Bonne opération pour Aston Martin qui a placé ses deux voitures dans les points.

Sebastian Vettel, parti de la 8e place, a terminé 5e pour clore un excellent week-end. Il a enfin battu son coéquipier, c'était sa mission à Monaco.

Il a de plus été nommé Pilote du jour par le public invité à voter.

C'est bien d'avoir les deux pilotes dans les points. Bonne stratégie, et une voiture performante, a résumé Vettel. Sur les circuits urbains, beaucoup de choses peuvent arriver. On a saisi l'occasion, et à Bakou, c'est aussi un circuit urbain. Voyons voir ce qu'on pourra faire là-bas.

Lance Stroll n'a pas démérité. Parti de la 13e place sur la grille, il a gagné deux places au premier tour, et bien servi par une bonne stratégie pneumatique, il a conclu la course au 8e rang, à un tour du meneur, malgré quelques écarts de conduite (sur les vibreurs) qui auraient pu fragiliser sa mécanique.

Le Torontois Nicholas Latifi a fini au 15e rang dans la Williams, derrière son coéquipier George Russell, à un tour du meneur. C'était le 750e grand prix de F1 de l'équipe britannique.