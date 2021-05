Stefanos Tsitsipas domine Cameron Norrie en finale à Lyon

Le Grec Stefanos Tsitsipas, 5e joueur mondial, s’est facilement imposé 6-3 et 6-3 contre le Britannique Cameron Norrie (no 49), dimanche, en finale du tournoi de Lyon. Il remporte ainsi son deuxième titre cette saison.

La tête de série no 2 avait auparavant gagné le tournoi Masters 1000 de Monte-Carlo, déjà sur terre battue, en avril. Il avait encore atteint la finale à Barcelone face à Rafael Nadal puis à Acapulco, sur surface dure, contre l’Allemand Alexander Zverev, mais avait perdu les deux fois.

C’est le septième titre du Grec, qui se présentera à Roland-Garros comme l’un des favoris et suffisamment en confiance pour se passer de jouer un ultime tournoi cette semaine, avant les Internationaux de France.

S’appuyant sur un service efficace, comme tout au long de la semaine où il n’a perdu qu’une manche, Tsitsipas a fait parler sa puissance et a remporté le premier acte en 39 minutes.

Dans le second, le Grec a pris l’engagement de Cameron Norrie au septième jeu pour filer vers la victoire en 1 h 9 min. Un seul point lui a échappé dans les deux derniers jeux.

Je me sentais en bonne forme au début du tournoi. C’était difficile aujourd’hui (dimanche) face à un adversaire qui a fait une bonne semaine. Il fallait tenir ses nerfs , a réagi Tsitsipas à la sortie du court.

Je suis fier de ce que j’ai réalisé. Je suis resté concentré sur mes objectifs et ç’a fonctionné. Je vais me reposer et retourner à l’entraînement. Roland-Garros est l’un des tournois du grand chelem que j’adore le plus. J’espère que ça se passera bien , a-t-il ajouté.

Son adversaire de 25 ans, qui a désormais perdu ses trois finales sur le circuit, n’a rien pu faire malgré une bonne résistance au début de chaque manche.

En panne de solutions, Norrie aurait eu besoin de l’expérience nécessaire pour gérer l’événement, au-delà de la supériorité incontestable de Tsitsipas.

Il a toutefois disputé un bon tournoi au cours duquel il a notamment éliminé au deuxième tour l’Autrichien Dominic Thiem, 4e joueur mondial et tête de série no 1 de l’épreuve.