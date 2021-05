Denis Shapovalov battu en finale à Genève

Denis Shapovalov et Casper Ruud visaient tous deux un deuxième titre ATP, samedi, à Genève, mais c’est le Norvégien qui s’est imposé 7-6 (8/6) et 6-4 en finale devant le Canadien.

Shapovalov, deuxième tête de série du tournoi, n'est pas un habitué des finales, lui qui a perdu 10 des 13 demi-finales auxquelles il a participé en simple sur le circuit. Il n'a toutefois pas semblé intimidé par l'occasion, tout comme son adversaire qui, selon lui, a tout simplement été le meilleur joueur sur le terrain dimanche.

Son jeu était très limpide aujourd'hui, a souligné Shapovalov. Il ne m'a rien donné. Ses coups ont la bonne puissance. Il a été vraiment solide et ne m'a pas donné d'ouverture ou d'occasion.

Les deux joueurs ont conservé leur service toute la première manche et ont connu leurs premiers ratés à la mise en jeu lors du bris d'égalité, Shapovalov le premier. Le Canadien a dû sauver quatre balles de manche pour ramener le pointage à 6-6, mais la troisième tête de série a gagné les deux échanges suivants pour se sauver avec le premier acte.

Début du widget Twitter. Passer le widget? Fin du widget Twitter. Retour au début du widget?

Le match a basculé lorsque Ruud a enfin réussi le premier bris pour faire 3-2 en deuxième manche. Shapovalov a sauvé quatre balles de bris au cours de ce jeu, mais il a envoyé son revers dans le filet à la cinquième occasion pour offrir l’avantage à son rival.

Shapovalov disputait sa troisième finale sur le circuit. Il a remporté le tournoi de Stockholm en 2019, avec une victoire contre le Serbe Filip Krajinovic.

Ruud, champion du tournoi de Buenos Aires en 2020, jouait sa quatrième finale.

Malgré la défaite, Shapovalov peut tirer un bon bilan de sa préparation pour la terre battue de Roland-Garros.

Il a notamment poussé le grand Rafael Nadal dans ses derniers retranchements, la semaine dernière, à Rome, avant de s’incliner après 3 h 27 min dans ce match des huitièmes de finale.

Je me sens à l'aise sur terre battue, et je pense que je peux bien jouer à Paris, a soutenu Shapovalov. Les courts y sont assez rapides. J'y ai eu de grands matchs. C'est un tournoi où je peux bien jouer, et je me vois y faire de grands parcours dans le futur.

S'il juge que son jeu sur terre battue est à point, Shapovalov reconnaît cependant que son corps a souffert ces derniers jours et qu'il aura besoin d'un peu de repos avant les Internationaux de France. L'action du tableau principal s'amorce le dimanche 30 mai.