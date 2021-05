Boston l'emporte 4-1 et pousse Washington au bord de l'élimination

Tuukka Rask a réalisé 19 arrêts et le défenseur Charlie McAvoy a fourni trois mentions d'aide dans une victoire convaincante de 4-1 des Bruins face aux Capitals de Washington, vendredi soir au TD Garden de Boston. Washington fait maintenant face à l'élimination, en retard 1-3 dans la série éliminatoire de premier tour.

David Pastrnak et Charlie Coyle ont inscrit deux buts en 34 secondes en début de troisième période, donnant une avance de 3-0 aux Bruins après celui marqué par Brad Marchand au deuxième engagement.

Le capitaine des Capitals, Alex Ovechkin, a bien tenté de raviver l'espoir des siens avec un but en avantage numérique en troisième période, mais en vain. Son tir a touché le défenseur des Bruins Brandon Carlo avant de terminer son élan dans le filet.

Il s'agissait d'un deuxième but lors des présentes séries pour Ovechkin et d'un 71e en carrière. Il a devancé Steve Yzerman et il a égalé Bryan Trottier au 16e rang de l'histoire de la LNH à ce chapitre.

Matt Grzelcyk a redonné une avance de trois buts aux Bruins lors d'une supériorité numérique, avec un peu plus de cinq minutes à jouer.

Il s'agissait d'une 54e victoire en séries pour Rask, qui a établi un record d'équipe. L'ancienne marque appartenait à Gerry Cheevers.

Ilya Samsonov, qui avait commis un revirement coûteux en prolongation lors du troisième duel, a stoppé 33 tirs pour les Capitals. Il a éprouvé des difficultés à tenir son bâton et il a dû surmonter une blessure au genou subie pendant la rencontre.

Les Capitals ont retiré Samsonov en faveur d'un joueur supplémentaire lors des trois dernières minutes de jeu, mais ils n'ont pas été capables de tirer avantage de cette situation.

L'équipe de Washington n'a pas décoché un tir pendant près de 20 minutes à mi-chemin pendant la rencontre. Elle a été dominée 37-20 au chapitre des lancers.

Les Bruins auront l'occasion d'en finir avec les Capitals dimanche soir, à Washington.

Le match a aussi été le théâtre d'un autre incident violent, après le contact accidentel entre Corey Perry et John Tavares, hier, dans le match opposant le Canadien et les Maple Leafs de Toronto.

Le défenseur des Capitals, Dmitri Orlov, a donné une mise en échec dangereuse à l'endroit du défenseur des Bruins, Kevan Miller. Ce dernier a été transporté à l'hôpital avant la fin de la rencontre.

Charlie Coyle, des Bruins, a immédiatement chargé Orlov pour défendre son coéquipier, avant de l'appuyer face contre glace pendant de longs instants. Un geste qui pouvait rappeler celui vertement critiqué de Tom Wilson, des Capitals, dans un match face aux Rangers de New York le 3 mai dernier.

Hurricanes et Predators en prolongation

À Nashville, le troisième match de la série opposant les Predators et les Hurricanes de la Caroline se réglera en prolongation.

Brett Pesce, des Hurricanes, a égalisé la marque 4-4 avec un peu plus de trois minutes à faire au match pour forcer la tenue d'une quatrième période.

Ryan Johansen avait donné l'avance à l'équipe hôte après 5 minutes de joué en troisième période, à la suite d'une habile déviation du revers devant le filet d'Alex Nedeljkovic.

Au premier vingt, Filip Forsberg avait également offert l'avance aux Prédateurs avec une superbe manœuvre pour déjouer Nedeljkovic.

Les deux gardiens sont passablement occupés dans le match, les deux équipes ayant tiré à plus de 45 occasions vers le filet adverse.

Le centre Sebastian Aho se signale dans le match pour la Caroline, avec une récolte d'un but et deux passes en un peu plus de vingt minutes de jeu jusqu'ici dans la rencontre.

Les Hurricanes mènent la série 2-0, après avoir remporté les deux premiers match à leur domicile.