Le pouls à Tokyo à deux mois des Jeux olympiques

Au cours des dernières semaines, l'état des lieux sanitaire dans l'archipel nippon n'offre rien de bien rassurant avec une quatrième vague d'infection au coronavirus.

Les dépêches et les informations émanant du Japon signalent une importante levée de boucliers de la part de la population, qui s'oppose de plus en plus fermement à la présentation des Jeux, déjà repoussés d'une année par rapport au calendrier d'origine.

Au moment où le système de santé est mis à mal et où l'état d'urgence a été déclaré dans la plupart des préfectures du pays, le Comité international olympique (CIO) et le gouvernement japonais persistent et signent en réaffirmant que les Jeux auront bel et bien lieu, et de façon sécuritaire.

L'occasion était donc belle de recueillir les observations d'un témoin privilégié. En poste à la tête de la Délégation générale du Québec à Tokyo depuis juin 2019, David Brulotte a vu passer les vagues d'éclosion l'une après l'autre.

Croit-il que les Jeux auront lieu ? En dépit de son point d'observation privilégié, même le triathlonien amateur en lui se pose encore bien des questions.

Q. La situation sanitaire est-elle aussi alarmante que le rapportent les sondages et les médias?

R. La réponse est clairement oui. On est dans la quatrième vague au Japon. Une vague qui a suivi toutes celles qui sont survenues un peu partout sur la planète, plus ou moins au même moment. Au Japon, tout a commencé un peu plus tôt en 2020 à la suite de l'arrivée du fameux paquebot Diamond Princess dans le port de Yokohama. Ça semble être un élément d'actualité très lointain, même s'il date d'un peu plus d'un an.

Les vagues se sont enchaînées avec divers degrés de contagion. Nous sommes dans cette quatrième vague où l’état d’urgence déclaré est le plus sévère et le plus contraignant, a été élargi au plus grand nombre de préfectures, donc les provinces du Japon.

On sort tout juste au Japon de ce qu’on appelle les Golden Weeks, où plusieurs congés fériés se regroupent sur une période de 10 jours à deux semaines. Évidemment, les gens sont plus portés à se rassembler. Au moment des Golden Weeks, le gouvernement en a profité pour déclarer l’état d’urgence et demander aux gens de ne pas se rencontrer, de ne pas sortir dans les restaurants ou les bars afin de limiter la contagion.

L’état d’urgence au Japon est assez différent. Les mesures contraignantes n’ont pas d’impact légal sur les gens pour diverses raisons constitutionnelles. Ce sont en fait des demandes formelles qui sont faites aux citoyens japonais et aux résidents du Japon de minimiser leurs contacts sociaux, et aux entreprises de soit fermer dans le cas des bars et des boîtes de nuit, et pour l’instant dans les restaurants de ne pas servir d’alcool et de fermer à 20 h.

Vendredi, une préfecture a été ajoutée à la liste, celle d’Okinawa située dans le sud du Japon.

Q. Les Japonais se montrent-ils disciplinés face à ce train de mesures?

R. Les Japonais respectent en large partie les mesures qui sont en place. Il y a évidemment des exceptions comme partout ailleurs. Certaines des mesures sont historiquement plus faciles à respecter. Je pense par exemple au port du masque. C’est culturellement quelque chose qui est accepté au Japon.

C’est un phénomène qui est annuellement très courant, par exemple durant la période des foins et des allergies saisonnières. Les gens mettent un masque pour se protéger. S’ils ont un rhume ou une grippe, ils portent aussi un masque dans les transports en commun ou au bureau.

C’est sûr qu’il y a une certaine fatigue comme partout ailleurs. Le beau temps est revenu ici comme ailleurs. Les gens veulent profiter de l’extérieur, mais somme toute, il y a un assez grand respect des mesures qui sont en place.

Q. À une soixantaine de jours des Jeux olympiques de Tokyo, les sondages montrent que la population locale est largement défavorable à la tenue des Jeux. Est-ce que c’est la tendance que vous observez autour de vous?

R. Les sondages sont véridiques et fondés. Ironiquement, je ne vois pas beaucoup de gens. Je n’ai donc pas beaucoup d’interactions dans la rue. Je ne vais pas au bureau. Tout le monde est en télétravail ici aussi. Toutes nos interactions sont électroniques.

Ceci dit, quand on en parle avec les collègues et les amis, il y a une certaine appréhension ou une grande incertitude autour de tout ça et pour divers facteurs. C’est un événement qui rassemblera beaucoup de gens et dans la dernière année, partout sur la planète, on a demandé aux citoyens de ne pas se rassembler. Dans ce contexte, c’est donc un peu particulier.

Le gouvernement du Japon confirme pour l’instant qu’ils vont de l’avant. Les mesures sont en place. Je lisais que certains analystes du domaine de la santé, à la fois au Japon, aux États-Unis et en Europe, évoquent en fait que les sites où se tiendront les Jeux seront assez sécuritaires étant donné que les athlètes devront être testés tous les jours, leurs accompagnants aussi.

Les gens qui entreront au Japon dans le contexte des Olympiques devront avoir montré des tests négatifs avant l’entrée et se feront tester à l’arrivée. Dans ce contexte, pour cette très grosse bulle , on semble dire que ce sera assez sécuritaire.

Je ne suis pas un spécialiste ni de la logistique olympique ni de la vaccination ou de la virologie, mais un autre des enjeux est que Tokyo est une ville de 36 millions d’habitants. Avoir 11 000 athlètes en plus de leurs entraîneurs, les équipes (médias et autres), on estime le total à environ 60 000 personnes. Ces gens-là auront une logistique de transport infaillible.

Est-ce qu’il y aura des contacts avec la population? Et c’est là où il y a plusieurs points d’interrogation.

Q. La pandémie a-t-elle exacerbé le caractère pointilleux des Japonais face aux étrangers qui débarquent sur leur territoire?

R. Difficile pour moi de me prononcer. Les frontières comme partout ailleurs sont fermées. Il y a donc très peu d’entrants en ce moment au Japon. Si on marche dans les centres-villes de Tokyo, il y a beaucoup moins de gens qu’à l’habitude, beaucoup moins de touristes et de gens d’affaires. En fait, il n’y en a pas du tout. Donc, difficile pour moi de mesurer cet effet-là.

Il y a beaucoup d’étrangers qui vivent à Tokyo, nous en sommes la preuve vivante. Très difficile de savoir qui est un résident ou un touriste. Personnellement, pour être sorti du Japon une fois dans la dernière année, la logistique à l’entrée est très bien établie.

Il y a beaucoup de personnel dans les aéroports. Il y a un test effectué à l’arrivée. On doit attendre sur place un résultat négatif. On doit prouver que l’on a un transport privé qui nous amène à notre domicile ou à notre lieu de quarantaine, laquelle se fait comme ailleurs pendant les deux semaines suivant la date d’arrivée.

Il faut savoir que les deux aéroports qui desservent Tokyo, celui de Narita et celui de Haneda, peuvent accueillir plusieurs dizaines de milliers de personnes par jour en temps normal. Ce sont deux des aéroports les plus achalandés du monde. Techniquement, ce serait possible.

Le parcours de la flamme olympique continue d'attirer les foules partout au Japon. Photo : Getty Images / Yuichi Yamazaki

Q. Est-ce que le comité organisateur des Jeux fait ce qu’il faut pour tenter de rassurer la population?

R. Je ne vous dirais pas qu’ils sont en campagne publicitaire, loin de là. On n’est pas tout dans cette optique-là. La majorité de la transmission de l’information est gérée par le gouvernement, évidemment en collaboration avec le comité organisateur.

Pour l’instant, ce que le gouvernement tente de transmettre à la population, ce sont les règles ou l’ensemble du cadre pratique qui sera mis en place pour l’accueil et le déroulement des Jeux, ce qu’on appelle le Playbook. Que pourront faire les athlètes? Quand pourront-ils arriver? Devront-ils faire une quarantaine? Il a longtemps été question de savoir s’ils (les athlètes) devraient être vaccinés pour venir. Le Comité international olympique a rejeté l’idée.

C’est là où, au fur et à mesure des semaines et des mois qui avancent, on essaie de réduire l’entonnoir des possibles en répondant aux interrogations et aux questionnements de la population. Il en reste encore beaucoup.

Je pense que c’est une partie de l’inquiétude qui amène le taux de réponse des sondages auxquels vous faites référence. C’est là où le gouvernement se trouve en tentant d’expliquer le mieux possible la façon dont il compte accueillir autant de personnes à Tokyo.

Q. A-t-on évoqué une date butoir quant à la décision de présenter ou non les Jeux?

R. Il y a eu des dates qui ont été évoquées. Ç’a bougé un peu dans le temps. Mais pour l’instant, à ma connaissance, il n’y a pas de date. Évidemment, on suit ça de façon assidue.

Q. Est-ce que les pages sportives des quotidiens sont davantage en faveur des JO? Est-ce que les sportifs eux-mêmes se montrent en faveur de la tenue des Jeux?

R. C’est une bonne question, mais je ne peux malheureusement pas y répondre entièrement. Je ne suis pas de façon assidue l’ensemble de la presse sportive. On est davantage curieux au sujet de la logistique et de l’entrée des athlètes québécois et canadiens au Japon.

Ce que je peux vous dire en ce qui a trait aux athlètes japonais qui sont évidemment consultés et qui sont en vaste majorité déjà ici, on sent qu’il y a une prudente hésitation à répondre aux questions des journalistes en ce qui touche leur désir pour la tenue des Jeux.

Comme pour tout bon sportif, c’est une étape qui est le point culminant d’années d’entraînement. Je pense donc que la majorité des athlètes aimeraient bien pouvoir participer aux Olympiques. Pour plusieurs d’entre eux, c’est la chance unique ou peut-être la dernière chance de le faire. Ceci dit, tout le monde veut participer dans un environnement sécuritaire.

Pour l’instant, il y a deux athlètes, entre autres la joueuse de tennis Naomi Osaka qui a dit qu’elle aimerait bien que les Jeux aient lieu. Mais la santé prime. Elle a donc été très prudente avec ses commentaires pour des raisons évidentes.

Naomi Osaka Photo : Getty Images / Kelly Defina

Q. Quels types de services la Délégation du Québec va-t-elle offrir aux athlètes et accompagnateurs québécois qui viendront à Tokyo durant la période des Jeux?

R. J’aurais aimé vous répondre dans un contexte parfait où la pandémie n’aurait pas existé. Évidemment, on avait tout un plan de promotion et de rayonnement des athlètes québécois au Japon, mais aussi de tous les accompagnateurs, que ce soit des équipes, des familles, des entreprises du Québec qui font affaire dans le contexte olympique. Il y en a plusieurs qui sont liées de très près au mouvement olympique et aux sports en général.

Tout ça est un peu sur la glace. On a fait un pivot important, virtuellement, par rapport à tout ça. On est en lien constant avec l’ambassade du Canada ici, à Tokyo, avec qui on travaille très bien.

Donc, si jamais il y a des Olympiques, et qu’il y a une venue d’athlètes, il est assez peu probable qu’on puisse avoir des interactions soutenues avec les athlètes. Pour l’instant, le plan que le Japon a mis en place est que les athlètes arriveraient un peu avant leurs compétitions et devraient quitter assez rapidement après leurs événements.

Évidemment, ça réduit beaucoup les interactions que l’on pourrait avoir avec eux. On a tenu, il y a quelques semaines, un événement virtuel avec la ministre Isabelle Charest dans le cadre de la Journée internationale des femmes. On a pu parler de sport avec des partenaires japonais ici, de santé, de rayonnement sportif, de la place de la femme à travers tout ça. Madame Charest, comme olympienne, a pu faire très belle figure en discutant avec nos partenaires japonais.

Évidemment, ce sont de nouvelles avenues que l’on avait moins envisagées dans le passé de faire les choses de manière virtuelle, mais c’est ce qu’on envisage pour les Olympiques aussi, tout dépendant du format de l’événement si tout va de l’avant comme prévu.

Q. Qu’est-ce que le sportif en vous [il est un adepte du triathlon, NDLR] souhaite pour les Jeux de Tokyo?

R. Je souhaite la santé de tous en premier. C’est très difficile pour moi de me prononcer. Un de vos collègues journalistes me demandait récemment si j’avais un vieux 2$ à miser sur tout ça, ce que je ferais avec mon vieux 2$... Je lui disais que je garderais mon 2$ pour le montrer à ma fille dans 20 ans et lui dire : regarde ce bel artéfact de chez nous .

Il y a encore beaucoup d’incertitudes face à l’organisation. La vaccination ici est relativement lente si on compare à d’autres pays dans le monde. Le Japon est un pays de 126 millions d’habitants, qui a 36 millions de citoyens de plus de 65 ans. Vous voyez déjà que la logistique est assez colossale.

Le Japon a accepté le vaccin de Pfizer et plus récemment de Moderna et d’AstraZeneca. On s’attend à ce qu’il y ait une accélération à ce niveau-là.

Q. Pourquoi le processus de vaccination est-il aussi lent avec seulement 3 % de la population ayant reçu une première dose?

R. L’approbation des vaccins a été un peu plus lente pour diverses raisons qui sont assez techniques, que je n’ai pas à commenter vu mon rôle ici. Historiquement, il y a un processus qui était assez fastidieux pour l’approbation de vaccins au Japon.

Je reviens à la logistique de la distribution et de la répartition des vaccins. Il y a une population très nombreuse et proportionnellement très âgée, 36 millions de plus de 65 ans, soit l’équivalent de la population du Canada. Et plus 80 000 personnes ont plus de 100 ans! Et ce sont des groupes prioritaires.

Beaucoup de ces personnes sont dans des régions assez rurales. On pense souvent au Japon comme une série d’îles qui sont urbanisées à 100 %. Ce n’est pas le cas. Il y a de grands centres comme Tokyo, Osaka, Kyoto, Fukuoka, où il y a de très hautes densités de population.

Mais les personnes âgées sont principalement à l’extérieur, dans la campagne, dans des zones très rurales, où ironiquement, dans certaines régions, il n’y a eu que très peu de cas. Pour certains d’entre eux, la nécessité d’aller se faire vacciner n’est pas évidente.

Le stade Yokohama au Japon où doivent avoir lieu des matchs de baseball durant les Jeux olympiques d'été. Photo : Getty Images / Cameron Spencer

Inversement, dans des centres comme Tokyo avec 36 millions d’habitants, si on a un centre de vaccination au cœur de Tokyo, on ne veut pas que tout le monde s’y rende en même temps. Vous comprenez un peu le défi autour de tout ça.

Le gouvernement souhaite rapidement passer à une étape où il serait en mesure de vacciner un million de personnes par jour. Ç’a déjà été fait au moment de la grippe (influenza) où on faisait 600 000 personnes par jour.

Mais même à un million de personnes par jour, ce qui va être un défi, ça fait plus ou moins 126 jours pour vacciner tout le monde! C’est sûr que c’est un en enjeu, que c’est un défi et ça soulève quelques points d’interrogation pour les prochaines semaines.

Q. En supposant que les Jeux auront lieu, à quel genre d’accueil les athlètes auront-ils droit de la part des Japonais en tenant compte de toutes les embûches qu’il aura fallu surmonter?

R. Très difficile à dire. J’aimerais bien avoir une opinion tranchée là-dessus, mais impossible de le dire pour l’instant. Vous faisiez référence aux sondages, à l’anxiété par rapport à la tenue des Jeux.

Je pense qu’il y a bien des gens qui aimeraient voir du sport, ne serait-ce que pour avoir une bouffée d’air frais. Mais à quel prix? C’est toujours un jeu de questionnement. Est-ce qu’on est à l’aise avec la tenue des Jeux? Est-ce que la logistique est en place? C’est une réflexion qui est difficile et qui inclut un nombre de facteurs assez spectaculaire.

Donc, dur pour moi de dire si les gens seraient heureux de voir du sport. Ça va dépendre si ce sont des gens qui sont à Tokyo ou à l’extérieur de la ville. Un peu difficile de me prononcer, malheureusement.