Une surprise de taille pour beaucoup, mais surtout une bonne nouvelle pour les amoureux du ballon rond comme moi.

Il faut le dire, Benzema est tout simplement dans la forme de sa vie et vient d’être élu meilleur Français jouant à l’étranger par la Ligue de football professionnel en France.

Nous aurons donc cette chance extraordinaire de le voir s’illustrer aux côtés de vedettes comme Antoine Griezmann ou Kylian Mbappé à l’Euro.

J’avais moi-même publié un manifeste sur Facebook en avril dernier afin de souhaiter le retour du prodige qui brillait chaque semaine sous les couleurs de son club, le Real Madrid, qui est par ailleurs mon club de cœur (vous comprenez donc mon degré d’objectivité...).

Karim Benzema a été appelé en sélection nationale française en prévision de l'Euro, qui aura lieu du 11 juin au 11 juillet. Photo : AFP / PIERRE-PHILIPPE MARCOU

Cette euphorie pouvait presque nous faire oublier les raisons de son absence en Équipe de France depuis novembre 2015.

Ce joueur avait entre autres déclaré dans le journal Marca, en Espagne, que Didier Deschamps avait cédé à la pression d’une partie raciste de la France en ne le sélectionnant pas pour la Coupe du monde en Russie.

Le sélectionneur avait déclaré qu’il n’oublierait jamais ces propos.

Il avait essuyé une pluie d’insultes sur les réseaux sociaux et sa maison avait été taguée d’injures à son encontre.

L’opinion publique avait aussi mis en doute le sentiment patriotique de Benzema.

Le 6 décembre 2006, il a maladroitement déclaré son amour légitime pour son pays d’origine, l’Algérie, en disant lors d’une entrevue à RMC que son pays, c’est l’Algérie .

D’autres l’accusent aussi d’avoir craché durant l’hymne national français avant un match, au moment où l'on rendait hommage aux victimes des attentats de Paris.

Vous me direz sûrement que ça fait beaucoup…

C’est en tout cas ce que m’a écrit sur cette même page Facebook un de mes amis, ACA Pavlovic.

Cet éducateur et entraîneur de soccer ainsi que son épouse sont des victimes directes des attaques terroristes qui ont touché la France aux abords du stade de France.

Un événement qui a bien entendu meurtri physiquement et émotionnellement cet amoureux du football.

Il n’a pas hésité à me dire qu’il était totalement contre ce retour, et qu’au-delà du foot, le respect et l’amour de son pays doivent être la priorité pour un joueur de l’Équipe de France.

Vous comprenez bien qu’il était difficile pour moi de répondre quoi que ce soit après ces propos touchants.

Je n’ai d’ailleurs pas répondu et j’ai tenté de me mettre à sa place pendant plusieurs jours.

Aurais-je soutenu l’Équipe de France et Benzema si j’avais été dans sa position?

Cela aurait été bien compliqué au vu de tout ce tapage médiatique et des interprétations des faits et gestes de ce joueur.

En revanche, je suis sûr d’une chose : si Karim et ACA avaient l’occasion de s’asseoir quelques minutes et d’échanger sur le foot et les valeurs humaines, ce seraient les meilleurs amis du monde.

Le temps a montré que les images faisant croire qu’il crachait pendant l’hymne national étaient fausses, et qu’il a toujours revendiqué sa volonté de jouer pour les Bleus.

Il a aussi choisi de payer ses impôts en France, alors qu’il pourrait profiter de mesures fiscales bien plus avantageuses en Espagne.

Il a aussi inscrit sa fille dans une école publique française, se souciant de l’importance que sa fille sache quel est son pays .

Avec toutes les discussions que cela suscite, on se rend compte que le soccer est bien plus qu’un sport.

C’est un symbole qui unit les partisans, mais qui peut aussi parfois servir de récupération politique pour malheureusement diviser le peuple.

C’est pourquoi j’admire vraiment le geste de Didier Deschamps.

Il est passé par-dessus les critiques, les insultes et les attaques politiques pour prendre le temps de discuter, de pardonner et de sélectionner le meilleur joueur français aujourd’hui.

Espérons que ce tournoi soit donc l’occasion de voir une équipe victorieuse sur le terrain, et qui puisse surtout rassembler autour de valeurs inspirantes.

Didier Deschamps Photo : Getty Images / FABRICE COFFRINI