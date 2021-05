Après huit ans, la ligne d'arrivée est en vue , a déclaré, en conférence de presse virtuelle, celui qui préside la commission de coordination pour les JO de Tokyo.

Selon l'Australien, les Jeux qui ont été reportés d'un an en raison de la pandémie se dérouleront même si la ville de Tokyo devait rester en état d'urgence.

Le CIO travaille avec les responsables japonais pour offrir des Jeux sûrs et sécurisés pour tous , a ajouté M. Coates.

Les circonstances sont particulières. Nous n'avons jamais eu de Jeux reportés auparavant, a-t-il rappelé. Nous le faisons pour les sportifs, ils ont envie plus que jamais que ces JO aient lieu. Nous voulons leur donner l'occasion d'y participer , a-t-il précisé.

La présidente du comité organisateur, Seiko Hashimoto, a admis durant cette conférence de presse qu'une grande partie de la population locale se sentait mal à l'aise à l'idée que des personnes venant de l'étranger se mélangent à la population locale.

De 60 à 80 % de la population japonaise, selon la façon dont est posée la question dans les différents sondages, ne veulent pas des Olympiques en plein coeur de la pandémie, malgré l'assurance des organisateurs qu'ils seront sécuritaires.

Pour rassurer la population et limiter les risques, a rappelé la présidente de Tokyo 2020, il y a trois axes de réflexion, à savoir une réduction complète de la population entrante, une restriction complète dans les comportements et un examen approfondi du régime médical.

Par ailleurs, le Montréalais et membre du CIO Richard Pound, dans une entrevue avec l'agence nippone Jiji Press, a affirmé qu'il restait encore un mois avant d'arriver à la date butoir pour une possible annulation. Vous devez le savoir avant la fin de juin , a-t-il dit.

M. Pound a répété, comme l'a assuré le CIO, que si les Jeux ne peuvent avoir lieu cette année, ils seront annulés et non remis de nouveau.

Inquiétudes au Japon

Tokyo, Osaka et plusieurs autres préfectures se trouvent en état d'urgence et le système de santé est sollicité au-delà de sa capacité maximale. Les mesures d'urgence doivent prendre fin le 31 mai, mais elles pourraient être prolongées plus près encore de la date de la cérémonie d'ouverture, le 23 juillet.

Si la situation actuelle perdure, j'espère que le gouvernement aura la sagesse de ne pas mettre fin à l'état d'urgence à la fin du mois de mai , a déclaré Haruo Ozaki, président de l'Association médicale de Tokyo au magazine Aera.

M. Ozaki a constamment affirmé que les mesures prises par le gouvernement pour contrer la pandémie étaient insuffisantes. Le Japon compte environ 12 000 décès attribués au virus. La situation est exacerbée dû au fait que peu de Japonais ont reçu leurs deux doses de vaccin. Selon lui, si les mesures d'urgence ne sont pas prolongées, le virus et ses variants se propageront encore plus rapidement.

Si cela arrive, il y aura une éclosion majeure et il est possible qu'on perde tout espoir d'organiser les Jeux , a-t-il dit.

Il n'est pas le seul à tenir ce discours. L'Association des médecins de Tokyo, composée de 6000 membres, a demandé l'annulation des JO dans une lettre au premier ministre, Yoshihide Suga, à la gouverneure de Tokyo, Yuriko Koike, à la ministre des Jeux olympiques, Tamayo Marukawa, ainsi qu'à la présidente du comité organisateur, Seiko Hashimoto.

Nous croyons que le bon choix est celui d'annuler un événement qui a le potentiel de faire augmenter le nombre de gens infectés et le nombre de décès , lit-on .

L'organisateur de la campagne Stop Tokyo Olympics, Kenji Utsunomiya, souhaite présenter vendredi une pétition de 375 000 signatures aux organisateurs et au premier ministre. Il l'a remise plus tôt à la gouverneure Koike.

Le président du CIO, Thomas Bach, au courant des pressions subies par le système médical nippon, a déclaré mercredi que les comités olympiques nationaux pourraient fournir du personnel médical supplémentaire pour aider le Japon. Il n'a pas donné plus de détails, mais cette décision ajouterait au fardeau de ces comités nationaux, dont plusieurs ont du mal à respecter les échéanciers pour inscrire une délégation aux Jeux de Tokyo.

M. Bach a dû annuler une visite au Japon ce mois-ci en raison de la COVID-19, mais il devrait arriver en juillet, quelques jours seulement avant le début des JO.