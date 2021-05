Une bonne vieille recette et de nouveaux ingrédients

Évacuons-le tout de suite d’ailleurs avant de revenir sur cette victoire de 2-1 du CH en lever de rideau d’une série fort attendue. John Tavares gisant sur la glace, frappé par Ben Chiarot et percuté de plein fouet par le genou de Corey Perry qui filait à toute allure et n’a pu éviter le capitaine des Maple Leafs.

Le silence dans l’amphithéâtre n’était pas aussi assourdissant que s’il avait été partagé par des milliers de spectateurs, mais il donnait froid dans le dos néanmoins. Le thérapeute a tenté de redresser Tavares. Complètement inerte, le capitaine a commencé à plier d’une drôle de façon.

Les médecins des deux équipes sont intervenus. Les genoux étaient au sol de part et d’autre des deux bancs. Une belle communion l’espace d’un instant.

Après tout, le hockey est juste un jeu , comme l’a rappelé Carey Price. Tavares a quitté sur une civière tandis que Perry, contrit, et Price allaient lui glisser un mot ou deux à l’oreille.

J’ai eu mal au cœur quand j’ai vu [ce qui est arrivé]. C’était épeurant. Je vais lui parler. J’espère qu’il va bien. Nick est venu me voir et m’a demandé de régler ça maintenant, de ne pas attendre. J’ai fait ce que j’avais à faire. Une citation de :Corey Perry

Nick, c’est Nick Foligno. Il adhérait à la thèse de l’accident, mais il a demandé des comptes à l’attaquant du CH. La bagarre a éclaté dès que le jeu a repris.

Je ne vois pas de code, a laissé tomber l’ailier des Leafs. C’est le hockey des séries.

Le hockey des séries, le vrai, a repris après coup, un peu paralysé, tétanisé par ce triste spectacle.

Mais l’on parlait de recette.

Treize ans plus tard, toujours le même constat : ainsi va Carey Price, ainsi va le Canadien.

Le gardien du Tricolore a volé la vedette dans ce premier duel de la série repoussant 35 tirs dont un arrêt miraculeux contre Mitch Marner dans une descente à deux contre un en troisième période alors que le match était toujours égal 1-1.

C’était la 12e fois à ses 17 derniers départs en séries éliminatoires que Price accordait deux buts ou moins. Ses statistiques pendant cette séquence qui remonte à l’affrontement contre les Rangers en 2017? Moyenne de 1,77, efficacité de ,938, deux blanchissages, mais seulement huit victoires.

Price au sommet de son art après avoir été écarté du jeu depuis le 19 avril, avec, outre des entraînements soutenus pour toute préparation à ce moment fatidique, deux périodes de jeu dans la Ligue américaine, question d’enrichir [ma] fiche sur hockey db , a-t-il lancé, pince-sans-rire.

C’est Carey Price. C’était un mur ce soir. Il aime ces grands matchs , a dit de lui Josh Anderson.

C’est son temps de l’année, on sait qu’il va être comme ça. C’est important pour nous d’avoir un joueur comme ça dans les filets, ça apporte tellement de confiance au groupe , a renchéri Dominique Ducharme.

Ça s’est traduit par un gardien agressif, sortant de son filet pour défier le tireur, en contrôle de ses retours, combatif pour voir la rondelle. Le même homme qui fracassait son bâton de rage à l’entraînement mercredi matin, insatisfait de lui-même, visiblement.

Dès lors, tranquillement, les choses sont tombées en place.

L’expérience à laquelle s’en est remis Ducharme a transparu; Eric Staal jouant certainement son meilleur match dans cet uniforme.

Byron a décampé comme à ses beaux jours, en infériorité, pour battre Rasmus Sandin de vitesse et marquer le but vainqueur d’une manœuvre spectaculaire complétée à genoux sur la glace.

Paul Byron a marqué le but gagnant de façon spectaculaire. Photo : La Presse canadienne / Frank Gunn

Puis les nouveaux ingrédients, Josh Anderson au premier chef. L’entraîneur l’a envoyé amorcer la rencontre en compagnie de Brendan Gallagher et de Phillip Danault. Il l’a employé à toutes les sauces en prévenant les journalistes qu’il faudra s’y attendre tout au long des séries.

Je l’ai utilisé dans certaines occasions avec d’autres joueurs parce qu’on veut s’assurer qu’il ait un impact sur le jeu, sur les autres trios et dans la série. On va voir du mouvement comme ça à travers les trios , a lancé Ducharme.

Le buteur de Burlington a inscrit le premier but du match, a tenté six tirs au filet et distribué trois mises en échec. Plus important encore, par sa vitesse ou sa robustesse, il déstabilisait l’adversaire à chacune de ses présences. En deuxième période, engagement outrageusement dominé par Toronto, Anderson a empêché Marner de tirer au dernier instant au terme d’un repli défensif des plus énergiques.

C’est sa façon de jouer, énorme, physique. Ce sera comme ça. Intense , a estimé Perry.

Tout n’a pas été parfait, loin de là. Dans la catégorie insoutenable à long terme le CH a permis 21 tentatives de tirs au duo Auston Matthews et Mitch Marner. Treize d’entre eux ont atteint Price qui, comme on l’a indiqué, a dû se surpasser.

Les Leafs ont aussi complètement dominé la possession de la rondelle à forces égales, un élément qui devrait favoriser la deuxième attaque de la ligue à cinq contre cinq cette saison advenant que cette domination se poursuive.

L’un dans l’autre toutefois, on avait dit qu’on était prêt, on l’a montré , a rappelé Ducharme.

Il fallait le prendre au mot.

En rafale

Après le match, les Leafs ont confirmé que John Tavares avait été transporté à l'hôpital. Les premiers échos de son état de santé sont encourageants.

Montréal voulait jouer la carte de la robustesse. C’était un pan avoué de la stratégie. Il s’y est tenu avec 55 mises en échec jeudi soir dont 28 dans la seule première période, soit autant que sa moyenne par match durant la saison qui lui valait le tout premier rang dans la ligue.

Quand on frappe plus, souvent, on a moins la rondelle. Le collègue François Gagnon, de RDS, soulignait que le Tricolore avait remporté seulement 10 des 35 matchs (10-17-8) où il avait donné plus de mises en échec que son rival. À l’inverse, sa fiche est de 11-3-3. À méditer.

À son retour au jeu, Shea Weber a passé près de 23 minutes sur la patinoire. Le capitaine a paru ragaillardi par ce repos forcé. Il avait des allures du défenseur dominant aperçu dans la bulle l’été dernier. Ça aussi, c’est la bonne vieille recette du Canadien.