Ryan Lomberg donne la victoire aux Panthers en prolongation

Associated Press

Ryan Lomberg a marqué à 5 min 56 s en prolongation et les Panthers de la Floride ont battu le Lightning 6-5, jeudi, après que Tampa Bay eut remporté les deux premiers matchs de la série.

Lomberg a mis fin au débat lors d'une échappée, après une mise au jeu remportée par Radko Gudas.

Gustav Forsling, des Panthers, avait créé l'impasse avec 3:07 au cadran au troisième vingt.

Gudas, Sam Bennett, Alex Wennberg et Patric Hornqvist ont été les autres buteurs des Panthers.

Chris Driedger a cédé cinq fois en 22 tirs, à son deuxième départ en séries en carrière. Sergei Bobrovsky a ensuite repoussé neuf rondelles.

Le quatrième match aura lieu samedi à Tampa, à 12h30.

Anthony Cirelli, Ross Colton, Steven Stamkos, Brayden Point et Alex Killorn ont répliqué pour les champions en titre de la Coupe Stanley.

Andrei Vasilevskiy a dû affronter 47 tirs.

La Floride a dû écouler une punition décernée à 19:37 au troisième tiers (Anthony Duclair, pour un double échec à l'endroit de Stamkos).

Le Lightning menait 5-3 suite aux buts en avantage numérique de Point et Killorn, en fin de deuxième période.

Brandon Tanev tranche à Long Island

Brandon Tanev a brisé l'égalité alors qu'il restait 3:36 à écouler et les Penguins de Pittsburgh ont battu les Islanders de New York 5-4.

Jeff Carter a inscrit deux buts, Kristopher Letang a récolté un but et deux aides alors que Jason Zucker a ajouté un but pour les Penguins. Ils ont maintenant une avance de 2-1 dans cette série.

Tristan Jarry a signé une deuxième victoire consécutive, stoppant 26 lancers.

Cal Clutterbuck a enfilé l'aiguille à deux occasions, Scott Mayfield a obtenu un but et deux mentions d'assistance tandis qu'Anthony Beauvillier a fait mouche à une reprise pour les New-Yorkais.

Semyon Varlamov a conclu la rencontre avec 22 arrêts pour les Islanders, qui auront l'occasion de niveler la série samedi, au Nassau Coliseum.

Alors qu'il restait 3:02 à faire au match, Brock Nelson a eu l'occasion de tirer dans un filet désert après que Jarry eut stoppé un lancer de Beauvillier, mais Sidney Crosby a plongé pour bloquer la tentative du joueur des Islanders.

Les hommes de Mike Sullivan ont salué le retour au jeu d'Evgeni Malkin, qui avait raté les deux derniers matchs en raison d'une blessure non dévoilée. Le Russe pilotait le deuxième trio, flanqué par Zucker et Kasperi Kapanen.