Le CF Montréal veut rebondir après une défaite crève-coeur à Atlanta

L’équipe montréalaise présente une fiche de deux victoires, deux défaites et deux nulles depuis le début de la saison.

Cincinnati et Chicago sont à la recherche de leur première victoire.

Sur papier, le CF Montréal est donc favori. Le gardien Clément Diop n’est pas vraiment d’accord.

Ça dépend sur quel papier, car il me semble qu’en début de saison, on nous a prédit qu’on allait terminer derniers du championnat.

Diop n’accorde pas trop d’importance au classement actuel.

Pour l’instant, le classement ne veut rien dire. Il y a des équipes qui sont en haut présentement et qui finiront beaucoup plus bas et inversement. C’est encore le début de saison.

L’entraîneur-chef Wilfried Nancy n’aime pas trop les étiquettes de négligés ou favoris .

Il ne craint pas que ses joueurs fassent preuve de complaisance ou d’excès de confiance.

S'il y a de la complaisance au niveau de mes joueurs, ils ne joueront pas avec moi.

Que l'on joue contre n'importe quelle équipe, l'objectif c'est de gagner ce match. Mais l’objectif, c'est aussi de progresser et de faire bien.

Attention à Cincinnati

Samedi, à sa résidence secondaire de Fort Lauderdale, le CF accueille Cincinnati, une équipe qui a beaucoup investi depuis son arrivée dans la MLS en 2019.

L’équipe a inauguré un beau stade tout neuf le week-end dernier en subissant une défaite de 3-2 contre Miami.

La formation de l’Ohio se situe au 5e rang des masses salariales de la ligue et compte sur cinq joueurs qui vont toucher plus d’un million de dollars cette année. En comparaison, le CF compte seulement deux joueurs qui ont un salaire de base supérieur au million de dollars américains, Victor Wanyama (2,4 millions) et Kiki Struna (1,1 million).

Depuis le début de la saison, Cincinnati a subi trois trois revers et disputé un match nul. Mais, il ne faut pas s’y fier, selon Wilfried Nancy.

Cincinnati ? Attention.

Je dis attention à Cincinnati, car selon moi, c’est une équipe qui est juste malade.

Ils ont des joueurs qui ont de la qualité, que ce soit offensivement ou, récemment défensivement. Ça prend un peu plus de temps pour que la dynamique collective se mette en place.

Face au FC Cincinnati, le club montréalais portera un nouveau maillot bleu, fait de plastique recyclé récupéré dans les océans.

Une défaite oubliée ou à oublier ?

Au fil des ans, l’équipe qui s’appelait l’Impact a subi sa part de revers crève-cœur. Samedi dernier, la jeune équipe du CF Montréal a subi le même sort, battue 1-0 par Atlanta qui a marqué à la 94e minute du match.

Certains joueurs sont capables d’oublier rapidement, certains joueurs ont besoin de plus de temps, dit l’entraîneur Wilfried Nancy.

Les réactions glanées auprès des joueurs révèlent bien les différences entre les joueurs.

Le gardien Clément Diop veut tourner la page.

Ça ne sert à rien de parler d'Atlanta maintenant. C'est terminé, Maintenant, c'est Cincinnati le plus important pour nous.

Mathieu Choinière, qui a connu son premier départ de la saison devant 40 116 spectateurs à Atlanta, estime que l’équipe a bien réagi cette semaine.

Notre focus est juste sur Cincinnati dans le moment. On a mis ça derrière nous. Non, elle ne fait plus mal. On avance.

Face à deux adversaires à sa portée d’ici la pause, le CF Montréal devra montrer que la défaite à Atlanta n’a pas laissé de traces.

Si nous voulons être une équipe de qualité et une équipe respectée, nous devons faire preuve de constance. Au cours des deux prochaines semaines, rien de moins que six points n’est assez bon, a conclu le milieu de terrain Djordje Mihailovic.

Après les matchs contra Atlanta et Chicago, la plupart des joueurs du CF Montréal se retrouvera en congé pour trois semaines, la pause décrétée par la FIFA pour la tenue de matchs internationaux.