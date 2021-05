Le tournoi d'Indian Wells aura lieu en octobre

Le Masters 1000 et WTA 1000 d'Indian Wells, considéré comme le cinquième grand chelem de tennis, initialement programmé en mars et qui avait été reporté en raison de la pandémie de coronavirus, aura finalement lieu en octobre, ont annoncé jeudi les organisateurs.

Les dates précises du tournoi seront annoncées après la confirmation du calendrier d'automne par les circuits ATP et WTA , ont-ils ajouté.

Compte tenu de la forte baisse des contaminations à la COVID-19 constatée aux États-Unis, et notamment en Californie, où se tient l'événement, celui-ci se déroulera en présence d'un public selon les protocoles sanitaires mis en place par les autorités locales et les circuits ATP et WTA .

La date reste donc à déterminer, l'ATP étant en train de plancher à un remodelage du calendrier du dernier trimestre de la saison, sachant qu'un autre Masters 1000 est prévu du 10 au 17 octobre à Shanghai. L'instance a d'ores et déjà annoncé que le tournoi de Stockholm, initialement prévu du 18 au 24 octobre, se disputera finalement du 7 au 13 novembre.

Indian Wells a été le premier événement sportif majeur à être annulé en 2020, alors que la pandémie de coronavirus commençait à être galopante aux États-Unis. Quelques jours plus tard, c'est le sport mondial qui était mis sous cloche.

La COVID-19 continuant à faire des ravages cet hiver, les organisateurs, sous les directives de l'État de la Californie, ont renoncé à l'organiser à ses dates habituelles, préférant attendre que la situation sanitaire s'améliore. Ce qui est effectivement le cas aujourd'hui, grâce à une efficace campagne de vaccination.

Le retour à la normale devant un peu plus se confirmer par la suite, Indian Wells retrouvera son créneau habituel du mois de mars à compter de 2022, ont assuré les organisateurs.