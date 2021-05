Denis Shapovalov souffre, mais passe en quarts à Genève

Roger Federer s'est fait surprendre à Genève. Denis Shapovalov a failli subir le même sort. Le Canadien a difficilement battu jeudi l'Italien Marco Cecchinato 6-7, 7-5 et 6-4 pour atteindre les quarts de finale de ce tournoi ATP 250.

L'Ontarien s'est accroché et l'a emporté en 2 h 21 min contre le 104e joueur au classement mondial, malgré un manque de réussite au service.

Le Canadien n'a réussi à passer que 58 % de ses premières balles contre 78 % pour Cecchinato. Mais quand son premier service passait, Shapovalov remportait l'échange plus de quatre fois sur cinq (86 %). Il a de plus réussi 15 as.

Dans ce match, qui devait être disputé mercredi soir, mais reporté à jeudi en raison de la pluie, l'Italien avait nettement retrouvé la forme qui lui avait permis d'atteindre les demi-finales des Internationaux de France en 2018.

Shapovalov a sauvé quatre des cinq balles de bris qu'il a offertes. Il a brisé trois fois son adversaire dans les deux dernières manches.

Plus tard jeudi, Shapovalov affrontera en quarts de finale le Serbe Laslo Djere, 54e à l'ATP. Ce sera le premier duel entre les deux hommes.