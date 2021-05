Sergio Pérez répond présent à Monaco, Lance Stroll 11e

Red Bull dit avoir besoin de ses deux pilotes pour se battre contre Mercedes-Benz. Pérez a compris le message.

Profitant de son expérience sur le tourniquet monégasque, le Mexicain a réussi par grand beau temps le premier chrono de référence du week-end, en 1 min 12 s 487/1000, en pneus tendres, soit les pneus les plus adhérents de la gamme Pirelli.

Rappelons qu'à Monaco, les premiers essais libres se déroulent le jeudi, et non le vendredi comme ailleurs. Et pour souligner le retour du Grand Prix sur le rocher des Grimaldi, après l'annulation de l'édition 2020, l'organisation a ouvert les gradins à 7500 personnes, réparties autour du circuit.

Au terme de la première séance de travail de 60 minutes, il a devancé la Ferrari de Carlos Sainz fils de 119 millièmes de seconde. Max Verstappen a montré que la Red Bull roule bien dans les rues de Monte-Carlo, avec le 3e temps à 16 centièmes de son coéquipier, lui en pneus mi-durs.

Cela écrit, le Néerlandais s'est plaint des réglages de rapports descendants de sa boîte de vitesses et aussi de la circulation en piste. Pourtant, il sait que c'est monnaie courante sur ce circuit où il est quasi impossible de doubler.

Verstappen sera à surveiller dans la deuxième séance du jour.

Mercedes-Benz a commencé tranquillement, fidèle à son habitude. Lewis Hamilton et Valtteri Bottas ont conclu la première séance dans cet ordre, 5e et 6e, les deux en pneus mi-durs, à une demi-seconde de Red Bull, derrière l'Alpha Tauri de Pierre Gasly, en pneus tendres.

Le coéquipier de Gasly, le Japonais Yuki Tsunoda, sans aucune expérience dans les rues de Monte-Carlo, a enregistré le 9e chrono. Ce qui est, dans les circonstances, un petit exploit.

Sebastian Vettel dans le top 10 à Monaco Photo : Getty Images / Peter Fox

Tsunoda a devancé un vétéran, l'Allemand Sebastian Vettel dans l'Aston Martin qui, en pneus mi-durs, a terminé à 1,245 seconde du temps de référence. Un résultat encourageant.

Son coéquipier, le Québécois Lance Stroll, a inscrit le 11e chrono, à 1,603 s de Pérez, lui aussi en pneus mi-durs.

Latifi au charbon

Belle performance du Torontois Nicholas Latifi qui a été le plus assidu avec 41 tours chronométrés dans la première séance d'essais libres.

Il a enregistré le 14e temps en pneus tendres (+1,781) et a devancé la McLaren de Daniel Ricciardo (pneus mi-durs) et l'Alpine d'Esteban Ocon (pneus durs). De quoi faire sourire le Canadien.

Nicholas Latifi à son aise dans les rues de Monte-Carlo Photo : Getty Images / VALERY HACHE

Parmi les victimes de ce premier exercice, le Monégasque Charles Leclerc, qui au bout de quatre tours, et 7 minutes de travail, est revenu aux puits se plaignant d'un problème moteur.

Ferrari a trouvé le bobo : la boîte de vitesses. Séance à l'eau pour Leclerc, qui aura grand besoin de la deuxième pour se faire une tête sur les réglages à adopter pour être compétitif dans les rues de son patelin.

Heureusement pour lui, Carlos Sainz fils les a trouvés rapidement, non sans avoir léché les rails à la 41e minute. L'autre pilote espagnol, Fernando Alonso, a heurté les rails à la 27e minute et a endommagé son aileron avant, ce qui l'a obligé à retourner aux puits. Il a pris le 13e rang.

La deuxième séance d'essais libres du Grand Prix de Monaco commence à 9 h (HAE).

Résultats de la première séance d'essais libres :