Ferrari prend les devants à Monaco, Lance Stroll 13e

Charles Leclerc n'avait fait que quatre tours dans la première séance d'essais libres quand sa boîte de vitesses a lâché, ce qui l'a forcé à retourner au garage et a manqué le reste de la séance.

Il s'est bien rattrapé dans la deuxième séance de travail, réussissant à la 42e minute le meilleur chrono en 1 min 11 s 684/1000, en pneus tendres.

Sur une piste chauffée à 55 degrés au niveau du bitume, le Monégasque a réussi à doubler son coéquipier Carlos Sainz fils qui avait été le plus rapide (en pneus tendres) jusque là.

Le duo Ferrari a devancé les rivaux pour le titre Lewis Hamilton (+0,390) et Max Verstappen (+0,397).

Dans la Mercedes-Benz qui semble très à l'aise sur le rocher, Hamilton a fait son temps en pneus mi-durs, tandis que le Néerlandais dans la Red Bull a enregistré son chrono en pneus tendres.

Agrandir l’image  (Nouvelle fenêtre)   Lance Stroll au volant de son Aston Martin dans les rues de Monte-Carlo Photo : Getty Images / ANDREJ ISAKOVIC

Vettel en mission

Après un début de saison chancelant, Sebastian Vettel s'est donné la mission de faire mieux que son coéquipier Lance Stroll.

Mission accomplie jeudi à Monte-Carlo, alors que l'Allemand a devancé le Québécois dans les deux séances. Il est resté dans le top 10, finissant 10e dans les deux séances, avec dans la deuxième un temps de 1:12,982 (+1,298) en pneus tendres.

Le Torontois Nicholas Latifi a beaucoup tourné jeudi. Il a fait 41 tours chronométrés dans la première séance d'essais libres, et le 14e chrono (+1,781). Il a fini la journée au 17e rang, avec un temps de 1:13,593 (+1,909).

Nicholas Latifi à son aise dans les rues de Monte-Carlo Photo : Getty Images / VALERY HACHE

La principale victime de la deuxième séance d'essais libres a été Mick Schumacher qui a frappé le rail dans la montée de Massenet à 4 minutes de la fin de la séance.

L'Allemand a heurté le rail du côté droit et a endommagé sa suspension de sa Haas, en plus d'avoir une crevaison. Il a dû immobiliser sa monoplace en bord de piste, et la direction de course a sorti le drapeau rouge, puis le drapeau à damier, car il y avait des débris sur la piste à nettoyer.

Schumacher a été crédité du 19e temps (+2,732).

Les équipes ont été privées des dernières minutes de travail en piste, et des habituelles simulations de départ.

La troisième séance d'essais libres aura lieu samedi, à 6h (HAE).