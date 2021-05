Dernière répétition pour le Canadien avant le départ pour Toronto

Cette séance marquait aussi la fin d’une petite période de préparation exempte de matchs à jouer, un luxe que n’a pas connu Dominique Ducharme depuis son arrivée à la barre de l'équipe.

J'ai aimé la façon dont nos joueurs ont réagi, a-t-il confié. On a vraiment bien utilisé nos quatre journées sur la glace. J'ai aimé notre exécution, le niveau de concentration de nos joueurs et leur engagement. Au fur et à mesure, notre rythme augmentait lors des entraînements. On sent qu'on est à la bonne place.

On va être prêt pour le match de demain. Une citation de :Dominique Ducharme, entraîneur-chef du Canadien

Ce petit répit arrivait au bon moment pour celui qui vivra son baptême de feu en séries dans la LNH à titre d’entraîneur-chef.

Je me sens bien. On est prêt, a dit Ducharme. On sent qu'on a fait nos devoirs et on est prêt pour l'examen. On a étudié, on s'est préparé et on est prêt à ce que la série commence. Lorsque tu n'es pas prêt, tu deviens nerveux et tu ne sais pas à quoi t'attendre. On est confiant dans notre préparation. On a hâte que le match commence.

Arborant une moustache de policier des années 70, le capitaine Shea Weber rencontrait les médias pour une première fois depuis son retour. L'homme montagne s'entraîne depuis avec un nouveau partenaire à la défense en la personne de Jon Merrill.

Chaque fois que tu joues avec quelqu'un de nouveau, il faut faire quelques ajustements, a-t-il indiqué. C'est simple de jouer avec lui, il parle beaucoup et je crois que nous n'aurons aucun problème.

Ça peut changer rapidement. On peut voir différentes combinaisons à travers le match. Ne soyez pas surpris de voir Chiarot et Weber ensemble dans certaines situations. Tout dépend de comment les choses vont se passer. À un moment donné, tu veux faire des plans, mais il faut toujours être capable de réagir à la situation, de t'adapter à ce qui se passe , a précisé Ducharme à propos de l'utilisation de son vétéran défenseur.

Un peu de philosophie

Puisqu’il a beaucoup été question de profondeur, avec de jeunes joueurs qui seront laissés de côté pour le premier match, le pilote du Canadien a été interrogé sur sa perception de l'adage qui veut qu’on ne change pas une formation gagnante.

Ça dépend de la façon dont on gagne. Si on domine le match du début à la fin, et si pour l'entraîneur le match est presque parfait, on ne change rien. Mais on peut gagner un match serré, où les rebonds nous ont favorisés au bon moment, et faire quelques changements qui pourraient être bénéfiques. Je ne pense pas que tu puisses prendre quoique ce soit pour acquis en série. Il faut y aller au jour le jour.

Même le capitaine Weber, qui n’est pas du genre à partager ses plus profondes réflexions, s’est penché sur une question purement philosophique. Suite à l’énumération de quelques-uns de ses coéquipiers qui ont une étiquette de gagnant, Corey Perry, Carey Price, Brendan Gallagher, Eric Staal, il s’est essayé à une théorie sur ce trait de caractère.

Ce qui caractérise ces gars-là, c'est la volonté, le désir, l'impulsion. Ils sont très talentueux, mais il y a beaucoup d'athlètes très talentueux dans notre sport. Ces gars-là sont investis à un autre niveau et ils ne veulent pas seulement devenir meilleurs, ils veulent gagner, être le meilleur joueur et la meilleure équipe.

Le genre d’engagement qui fait en sorte qu’un gardien vétéran de 33 ans fracasse son bâton sur un poteau après avoir alloué un but dans un entraînement, comme Price l’a fait mercredi.

Je ne crois pas qu'il y ait un autre gardien dans la ligue qui ait disputé des matchs plus importants. Peut-être deux ou trois gardiens en ce moment dans les séries qui ont joué davantage de matchs importants et Carey fait partie du lot. Tout le monde sait ce qu'il peut faire , a complimenté Tyler Toffoli.

Enfin du monde

La possibilité que des partisans puissent assister à un hypothétique match numéro six au Centre Bell à la fin du mois a, sans surprise, ravi les joueurs.

Bien sûr, on ne vise pas de remporter la série en six, on veut la gagner, peu importe le nombre de matchs, mais tout le monde a entendu la nouvelle hier. Il y avait des rumeurs en début de journée et les gars étaient excités. Même un petit nombre de partisans, ce serait un avantage pour nous , a raconté Shea Weber.

Et pour les nouveaux, il pourrait s'agir tout simplement d’une première, même pour les conjointes.

Elle va très bien cadrer avec les autres partisans à Montréal , s’est exclamé Toffoli à propos de son amoureuse.

Il faudra que les deux équipes gagnent au moins deux matchs pour que l’on en arrive là.