Le retour possible de spectateurs au Centre Bell fait des envieux au Canada

L'Alberta et le Manitoba ne sont pas prêts à imiter le Québec et à permettre la présence de spectateurs aux matchs des séries éliminatoires de la Coupe Stanley.

Le premier ministre albertain Jason Kenney a indiqué que sa province présente un nombre de cas de COVID-19 bien plus élevé que celui du Québec, tandis que le ministère de la Santé du Manitoba a dit qu'il n'y a aucun plan présentement pour accueillir des spectateurs dans l'amphithéâtre des Jets de Winnipeg.

Lors d'une séance en direct sur Facebook, mardi soir, Jason Kenney a appris que le Québec permettrait à un nombre limité de partisans d'assister aux rencontres au Centre Bell.

Si la série opposant le Canadien aux Maple Leafs de Toronto devait nécessiter un sixième match, il serait présenté au Centre Bell le 29 mai, et environ 2500 spectateurs y seraient admis.

Jason Kenney a refusé de faire une telle promesse aux partisans des Oilers. La formation albertaine doit croiser le fer avec les Jets de Winnipeg mercredi soir, à Edmonton. La déclaration du ministère de la Santé du Manitoba a été diffusée mercredi.

L'Ontario, la seule autre province canadienne à compter une équipe dans les séries éliminatoires, n'a pas commenté la décision du Québec. Les rencontres éliminatoires aux États-Unis sont présentées devant un auditoire.

Des chiffres alarmants

Jason Kenney a rappelé que la moyenne de cas de COVID-19 par 100 000 habitants de l'Alberta est trois fois plus élevée que celle du Québec, que celle pour les personnes aux soins intensifs est quatre fois plus élevée, et que le nombre de nouveaux cas depuis sept jours est également quatre fois plus important que dans la Belle Province.

Ils (le Québec) ont été bien pires que nous pendant une bonne partie de la pandémie, mais depuis quelques mois, ils ont adopté des mesures de confinement très strictes, avec un couvre-feu , a évoqué M. Kenney.

C'est à cause de ces mesures draconiennes, mesures qui ne seront jamais adoptées en Alberta, que leur nombre de cas est aussi bas , a-t-il conclu.